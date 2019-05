夏の魔物2019、第2弾出演者発表でスチャダラパー、HUSKING BEEら

2019年、東京・大阪にて開催されるロックフェスティバル「夏の魔物」の第2弾発表が行われた。



‪‪‪9月1日‬‬‬、大阪・味園ユニバースで開催される「夏の魔物2019 in OSAKA」にはHermann H.&The Pacemakers、HUSKING BEE、台風クラブが、9月28日‬‬‬・‪29日に開催される埼玉・東武動物公園での「夏の魔物2019 in SAITAMA 2DAYS」にはスチャダラパー、ハルカミライ、OGRE YOU ASSHOLE、in-d、中村一義、GOMA meets U-zhaan、LOW IQ 01、磯部正文(HUSKING BEE)、2、キイチビール&ザ・ホーリーティッツ、ザ50回転ズ、ザ・たこさん、ザ・ジュアンズ、CRYAMY、ラッキーオールドサンの出演が新たに決定。なお、関西、関東公演ともに、公式Twitter(@natsunomamono)にて特別価格の抽選先行販売(枚数限定)第3弾もスタートした。



また、出演者の曲を集めたオフィシャルプレイリストも更新されている。



・Spotifyオフィシャルプレイリスト

https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DX3XZYzIgBP2Q?si=oNKEG2BUSkqfrV_kqTvLOw



■夏の魔物プロデューサー 成田大致コメント

「夏の魔物」第2弾発表も素晴らしいラインナップとなりました。今回は初期の「夏の魔物」のように自分の足で交渉に行き、すべてのアーティストをひとりでブッキングしています。自信を持ってレコメンドするアーティストばかりです。フェス当日は”ここでしか見れない景色 ここでしか吸えない空気”をお届けすることができると思います。また、Spotifyさんにご協力していただきオフィシャルプレイリストも公開させていただきました。新しい元号での初めての「夏の魔物」には20代の出演者も多く集まっています。彼らは音楽シーンの明日を先取りした新進気鋭のアーティストです。Spotifyを通してこの機会にこの素晴らしいアーティストたちの音を先取りしていただければ、と思います。令和元年、大きな期待に”OK 余裕 未来は俺等の手の中”と応えてくれるアーティストたちと一緒に、新しい音楽シーンの到来をお祝いするようなフェスにしたいと思います。第3弾発表もご期待ください。





<ライブ情報>







「夏の魔物2019 in OSAKA」

2019年9月1日‬‬(日)‬大阪・味園ユニバース

出演者:

ワッツーシゾンビ

Hermann H.&The Pacemakers

HUSKING BEE

赤犬

////虹////

曽我部恵一

台風クラブ

どついたるねん

奇妙礼太郎

ラフィンノーズ

ROLLY

THE NEATBEATS

TOMOVSKY

うつみようこ

三上寛

掟ポルシェ

クリトリック・リス

and more...





「夏の魔物2019 in SAITAMA 2DAYS」

2019年9月28日‬‬(土)‬・‪29日(日)‬埼玉・東武動物公園

出演者:

※日割りは後日発表

Age Factory

ハルカミライ

スチャダラパー

TOKYO No.1 SOUL SET

OGRE YOU ASSHOLE

OLEDICKFOGGY

BIM

in-d

DOTAMA

////虹////

戸川純

中村一義

GOMA meets U-zhaan

SLANG

LOW IQ 01

磯部正文(HUSKING BEE)

ニューロティカ

SA

The 5.6.7.8s

ザ50回転ズ

堕落モーションFOLK2(安部コウセイ×伊東真一)

2

キイチビール&ザ・ホーリーティッツ

ステレオガール

ニトロデイ

betcover!!

CRYAMY

Teenager Kick Ass

No Buses

Johnnivan

ラッキーオールドサン

オシリペンペンズ

ザ・たこさん

ザ・ジュアンズ

and more...





夏の魔物公式サイト:http://natsunomamono.com/