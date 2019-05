6月14日から開催されるコパ・アメリカに挑む日本代表にFC東京の久保建英が選出。本人がクラブの公式SNSを通してコメントを発表した。

■久保建英

「選出していただき嬉しく思います。南米の強豪国と戦える大会ですし、レベルの高い選手が真剣勝負をする大会ということで怖さもありますが、楽しむことができたらいいなと思います。いい経験ということだけで終わらせず、しっかり結果を求めて戦いたいと思います」

また、前日には6月に行われるキリンチャレンジカップ2019のメンバーも発表され、久保は代表初選出を果たしている。

<日本代表 試合日程一覧>

■キリンチャレンジカップ2019

6月5日(水) 19:30 日本 vs トリニダード・トバゴ 豊田スタジアム

6月9日(日) 19:00 日本 vs エルサルバドル ひとめぼれスタジアム宮城

■CONMEBOLコパアメリカブラジル2019

グループステージ

第1節 6月17日(月) 8:00 日本 vs チリ

第2節 6月20日(木) 8:00 ウルグアイ vs 日本

第3節 6月24日(月) 8:00 エクアドル vs 日本

※すべて日本時間