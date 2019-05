9月28、29日に東京・若洲公園で行われる音楽フェスティバル「PIA MUSIC COMPLEX 2019」の出演アーティスト第3弾が発表された。

新たに追加されたのは9月28日公演にACE COLLECTION、go!go!vanillas、フレデリック、THE BAWDIES、29日公演にUVERworld、HEY-SMITH、マキシマム ザ ホルモンの計7組。出演者は今後も追加される。

セブンイレブン、uP!!!ライブパスでは6月25日23:59まで2日通し券と各1日券の先行販売が行われている。

PIA MUSIC COMPLEX 2019

2019年9月28日(土)東京都 若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

<出演者>

ACE COLLECTION / 9mm Parabellum Bullet / クリープハイプ / ゲスの極み乙女。 / go!go!vanillas / Saucy Dog / SIX LOUNGE / Nothing's Carved In Stone / フレデリック / THE BAWDIES / BiSH / マカロニえんぴつ / レルエ / and more



2019年9月29日(日)東京都 若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

<出演者>

打首獄門同好会 / UVERworld / キュウソネコカミ / 10-FEET / ネクライトーキー / NOISEMAKER / Hump Back / BLUE ENCOUNT / HEY-SMITH / BOYS END SWING GIRL / マキシマム ザ ホルモン / ミオヤマザキ / 美波 / ヤバイTシャツ屋さん / and more