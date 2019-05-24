8月16、17日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」の出演アーティスト第4弾、および各アーティストの出演日割りが発表された。
今回アナウンスされたのは16日出演のAwesome City Club、勝手にしやがれ、tricot、ドレスコーズ、the HIATUS、夜の本気ダンスら11組と、17日出演のUVERworld、Aimer、キュウソネコカミ、ゴスペラーズ、never young beach、the pillows、LiSA、WANIMAら19組。現時点で合計74組の出演が決定している。6月6日からはローソンチケットにて、入場券のプレリクエスト受付が行われる。
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO
2019年8月16日（金）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
Attractions / OAU（OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND） / Awesome City Club / THE ORAL CIGARETTES / 勝手にしやがれ / 9mm Parabellum Bullet 15th Anniversary ～RISING SUN SONGS～ （for CAMPERS） / King Gnu / QUEENESS（for CAMPERS） / Saucy Dog / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / SHISHAMO / SHANK / ズーカラデル / ストレイテナー / DYGL / Ｔ字路s / TENDRE / 東京スカパラダイスオーケストラ / tricot / ドレスコーズ / Nulbarich / NUMBER GIRL / ネクライトーキー / the HIATUS / BAND-MAID / Hump Back / FIVE NEW OLD / The BONEZ / 夜の本気ダンス / Rei / FRIDAY NIGHT SESSION 北のまほろばを行く-石狩編- powered by ARABAKI ROCK FEST［BAND：山口洋（G）、細海魚（Key）、辻コースケ（Per） / GUEST：仲井戸"CHABO"麗市 and more］（for CAMPERS） / and more
2019年8月17日（土）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
赤い公園 / ASA-CHANG エマーソン北村 / アシュラシンドローム / 吾妻光良 & The Swinging Boppers［GUEST：松竹谷清］ / 亜無亜危異 / UVERworld / 打首獄門同好会 / H ZETTRIO / Aimer / ELLEGARDEN / オメでたい頭でなにより / 感覚ピエロ / 吉川晃司 / キュウソネコカミ / 銀杏BOYZ / クリープハイプ / GLIM SPANKY / ゴスペラーズ / 崎山蒼志 / SOIL&"PIMP"SESSIONS / DMBQ / DEPAPEKO（押尾コータロー×DEPAPEPE） / toe / 怒髪天 / 七尾旅人 / never young beach / ハルカミライ / HEA / BEGIN / the pillows / FINLANDS / ブギ連 / フジファブリック / HEY-SMITH / Homecomings / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / 真心ブラザーズ～石狩フォーク村～ / MOROHA / RALLYE'S JAM［LUCKY TAPES、DATS、TENDRE & more］ / LiSA / ROTTENGRAFFTY / WANIMA / and more