藤木直人が6月19日にリリースするニューアルバム「20th -Grown Boy-」の詳細が発表された。

1999年7月にシングル「世界の果て~the end of the world~」でCDデビューしてから、今年で20周年を迎える藤木。節目を飾るこのアルバムでは、CDデビュー当時から藤木の音楽活動を支えてきた寺岡呼人やシライシ紗トリに加え、TAKURO(GLAY)、水野良樹(いきものがかり)らが楽曲を提供しており、藤木主演の音楽劇「魔都夜曲」のメインテーマ「オピウム・ラヴァーズ」のカバー、藤木出演のエスエス製薬の栄養ドリンク剤「エスカップNEXT」のテレビCM「やる気ブースト、オン!」編のCMソング「レゾナンス・レジスタンス」、ファンから募ったフレーズをもとに藤木が制作した新曲「LOVE!」など全12曲が収録される。初回限定盤にはCDジャケット撮影時のメイキング映像、レコーディングドキュメンタリーを収めたDVD、デビュー20周年を記念したグッズが付属する。

藤木は7月7日より全国ツアー「Naohito Fujiki Live Tour ver12.0 ~20th-Grown Boy-みんなで叫ぼう!LOVE!! tour~」を開催。8月31日の山梨・河口湖ステラシアターまで全10カ所11公演を行う。アルバム購入者に向けて、このツアーのバックステージ招待企画に応募できるキャンペーンが実施されるので、併せてチェックしておこう。

藤木直人「20th -Grown Boy-」収録曲

01. REWIND

[Produced by シライシ紗トリ]

02. 20th -Grown Boy-

[作詞・作曲:シライシ紗トリ、藤木直人 / 編曲:シライシ紗トリ]

03. プライド

[作詞・作曲:水野良樹 / 編曲:島田昌典]

04. WANDERLUST

[作詞・作曲・編曲:TAKURO]

05. Speed★Star(Album Ver.)

[作詞・作曲・編曲:寺岡呼人]

06. 夢の答え

[作詞・作曲:橋口洋平 / 編曲:松岡モトキ]

07. 僕の生きていたい世界

[作詞・作曲:川村結花 / 編曲:松岡モトキ]

08. Getting Started

[作詞・作曲・編曲:シライシ紗トリ]

09. オピウム・ラヴァーズ

[作詞:マキノノゾミ / 作曲:本間昭光 / 編曲:シライシ紗トリ]

10. レゾナンス・レジスタンス

[作詞・作曲・編曲:井手コウジ]

11. Never end

[作詞・作曲・編曲:寺岡呼人]

12. LOVE!

[作詞:Nao AND Fbi / 作曲:藤木直人 / 編曲:円山天使]

Naohito Fujiki Live Tour ver12.0 ~20th-Grown Boy-みんなで叫ぼう!LOVE!! tour~

2019年7月7日(日)広島県 東広島芸術文化ホール くらら 大ホール

2019年7月14日(日)岡山県 倉敷市芸文館

2019年7月15日(月・祝)福岡県 福岡国際会議場

2019年7月18日(木)東京都 チームスマイル・豊洲PIT

2019年7月19日(金)東京都 チームスマイル・豊洲PIT

2019年7月27日(土)愛知県 名古屋市公会堂

2019年7月28日(日)大阪府 NHK大阪ホール

2019年8月2日(金)北海道 共済ホール

2019年8月4日(日)宮城県 チームスマイル・仙台PIT

2019年8月18日(日)新潟県 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 劇場

2019年8月31日(土)山梨県 河口湖ステラシアター