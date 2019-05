8月30、31日、9月1日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われるアニメソングイベント「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」の第5弾出演アーティストが発表された。

第5弾では30日に中島愛、31日にangela、1日に上坂すみれの出演が決定した。「animelo mix」では会員を対象にチケットの先行予約を5月27日より6月9日まで受け付ける。

Animelo Summer Live 2019 -STORY-

2019年8月30日(金)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

i☆Ris / 石原夏織 / オーイシマサヨシ / 鈴木このみ / スフィア / fhana / 三森すずこ / ReoNa / Roselia / 伊藤美来 / 佐咲紗花 / 渕上舞 / 逢田梨香子 / 中島愛 / and more



2019年8月31日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

アイドルマスター SideM / 亜咲花 / 鈴木みのり / 茅原実里 / 寺島拓篤 / TRUE / TrySail / 水瀬いのり / Minami / Aqours / 大橋彩香 / スタァライト九九組 / 畠中祐 / angela / and more



2019年9月1日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

藍井エイル / 蒼井翔太 / 内田真礼 / 内田雄馬 / ZAQ / JAM Project / スピラ・スピカ / buzz★Vibes / Poppin'Party / 小倉唯 / OxT / JUNNA / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 / 上坂すみれ / and more



