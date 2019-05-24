開局65周年のラジオNIKKEIが24日、6月から約30番組を音楽ストリーミングサービス・Spotifyで配信することを発表した。
今回配信するのは、投資に役立つマーケット番組をはじめ、IT情報や語学、競馬、アイドルなど、ラジオNIKKEI第1で放送中の人気番組。6月オンエア分から順次スタートし、ポッドキャスト形式で聴くことができる。
ラジオNIKKEIは短波放送とスマホアプリ「radiko」を発信の中核としつつ、今後も番組の「出し口」を増やしていく方針。様々な世代やライフスタイル、シーンに合わせて番組を届けられるよう、Apple Podcast、スマホアプリ、ラジオクラウド、AIスピーカー、Paravi、YouTubeなどの配信プラットホームや機器に発信の場を広げていたが、今回のSpotifyによる30番組発信もその一環だという。
■Spotify配信番組コンテンツ一覧
・初ポッドキャスト化番組
『ラジオiNEWS』
『本の雑談プレミアム』
『寄席あぷり～笑いすぎなみ寄席から』
『ラジオ・コネクテッド～つながるクルマの近未来』
・マーケット、投資番組
『ザ・マネー』
『ザ・マネー ～西山孝四郎のマーケットスクエア』
『こちカブ～こちらKabu.com投資情報室』
『マーケット・トレンド』
『この企業に注目! 相場の福の神』
『ザ☆スマート・トレーダーPLUS』
『マーケット・アナライズ・マンデー』
『相場師朗の株は技術だ!』
『集まれトレーダー!～シンプルFXトレード』
朝イチマーケットスクエア『アサザイ』
『菅下清廣のMARKET WORLD VISION』
『菅下清廣の有望成長企業を探せ!』
『夜トレ!』
・ビジネス番組
『町田徹のふかぼり!』
『町田徹のふかぼり!フロントページ』
『石川温のスマホNO.1メディア』
『小山昇の実践経営塾』
『伊藤洋一のRound Up World Now!』
・教育、教養（カルチャー）番組
『実践!Let’s Read the Nikkei in English』
『私の原点』
『大人のラヂオ』
『未来の学校 ラジオ分室～不登校支援を考える～』
『藤村忠寿のひげ千夜一夜』
・競馬、スポーツ
『藤島大の楕円球にみる夢』
『鈴木淑子の地球は競馬でまわってる』
・ニュース
『聴く日経ヘッドライン』