開局65周年のラジオNIKKEIが24日、6月から約30番組を音楽ストリーミングサービス・Spotifyで配信することを発表した。

6月からSpotifyで配信するラジオ番組

今回配信するのは、投資に役立つマーケット番組をはじめ、IT情報や語学、競馬、アイドルなど、ラジオNIKKEI第1で放送中の人気番組。6月オンエア分から順次スタートし、ポッドキャスト形式で聴くことができる。

ラジオNIKKEIは短波放送とスマホアプリ「radiko」を発信の中核としつつ、今後も番組の「出し口」を増やしていく方針。様々な世代やライフスタイル、シーンに合わせて番組を届けられるよう、Apple Podcast、スマホアプリ、ラジオクラウド、AIスピーカー、Paravi、YouTubeなどの配信プラットホームや機器に発信の場を広げていたが、今回のSpotifyによる30番組発信もその一環だという。

■Spotify配信番組コンテンツ一覧

・初ポッドキャスト化番組

『ラジオiNEWS』

『本の雑談プレミアム』

『寄席あぷり～笑いすぎなみ寄席から』

『ラジオ・コネクテッド～つながるクルマの近未来』



・マーケット、投資番組

『ザ・マネー』

『ザ・マネー ～西山孝四郎のマーケットスクエア』

『こちカブ～こちらKabu.com投資情報室』

『マーケット・トレンド』

『この企業に注目! 相場の福の神』

『ザ☆スマート・トレーダーPLUS』

『マーケット・アナライズ・マンデー』

『相場師朗の株は技術だ!』

『集まれトレーダー!～シンプルFXトレード』

朝イチマーケットスクエア『アサザイ』

『菅下清廣のMARKET WORLD VISION』

『菅下清廣の有望成長企業を探せ!』

『夜トレ!』



・ビジネス番組

『町田徹のふかぼり!』

『町田徹のふかぼり!フロントページ』

『石川温のスマホNO.1メディア』

『小山昇の実践経営塾』

『伊藤洋一のRound Up World Now!』



・教育、教養（カルチャー）番組

『実践!Let’s Read the Nikkei in English』

『私の原点』

『大人のラヂオ』

『未来の学校 ラジオ分室～不登校支援を考える～』

『藤村忠寿のひげ千夜一夜』



・競馬、スポーツ

『藤島大の楕円球にみる夢』

『鈴木淑子の地球は競馬でまわってる』



・ニュース

『聴く日経ヘッドライン』

