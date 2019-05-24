マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」は、スタートから15周年を迎える。15周年記念の一環として、ゲーミングデスクトップPCを割安な価格で販売する「ゲーマー応援★タイムセール」が始まった。2019年5月24日の時点で、以下の2モデルが対象となっている。

NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C

  • NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C

    NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C

  • 価格：通常119,800円のところ99,800円（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i5-9400F（2.90GHz）
  • メモリ：PC4-19200 8GB（8GB×1、最大32GB）
  • ストレージ：240GB SATA SSD、1TB SATA HDD
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
  • 光学ドライブ：なし
  • 通信機能：Gigabit Ethernet
  • 本体サイズ：W188.8×D410.5×H400 (突起部含む)
  • 重さ：約10.8kg
  • ※：ディスプレイ、キーボード、マウスはオプション

NEXTGEAR i690GA4

  • NEXTGEAR i690GA4

    NEXTGEAR i690GA4

  • 価格：通常219,800円のところ199,800円（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i7-9700K（3.60GHz）
  • メモリ：PC4-19200 16GB（8GB×2、最大64GB）
  • ストレージ：256GB M.2 SATA SSD、1TB SATA HDD
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB
  • 光学ドライブ：なし
  • 通信機能：Gigabit Ethernet
  • 本体サイズ：W210×D524.2×H435（突起部含む）
  • 重さ：約12.6kg
  • ※：ディスプレイ、キーボード、マウスはオプション