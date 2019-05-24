マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」は、スタートから15周年を迎える。15周年記念の一環として、ゲーミングデスクトップPCを割安な価格で販売する「ゲーマー応援★タイムセール」が始まった。2019年5月24日の時点で、以下の2モデルが対象となっている。
NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C
- 価格：通常119,800円のところ99,800円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-9400F（2.90GHz）
- メモリ：PC4-19200 8GB（8GB×1、最大32GB）
- ストレージ：240GB SATA SSD、1TB SATA HDD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet
- 本体サイズ：W188.8×D410.5×H400 (突起部含む)
- 重さ：約10.8kg
- ※：ディスプレイ、キーボード、マウスはオプション
NEXTGEAR i690GA4
- 価格：通常219,800円のところ199,800円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-9700K（3.60GHz）
- メモリ：PC4-19200 16GB（8GB×2、最大64GB）
- ストレージ：256GB M.2 SATA SSD、1TB SATA HDD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet
- 本体サイズ：W210×D524.2×H435（突起部含む）
- 重さ：約12.6kg
- ※：ディスプレイ、キーボード、マウスはオプション