Opensource.comは5月22日(米国時間)、「Convert Markdown files to word processor docs using pandoc｜Opensource.com」において、マークダウンテキストデータをワープロデータに変換するコマンド「pandoc」の使い方を紹介した。マークダウンで文書を作成していても文書交換の段階でワープロデータが要求されることがあり、そうした場合にpandocが役立つという。
取り上げられている主な使い方は次のとおり。
|コマンド
|内容
|pandoc -t docx マークダウン.md -o ワープロ.docx
|マークダウンをMicrosoft Word 2007+形式に変換
|pandoc -t odt マークダウン.md -o ワープロ.odt
|マークダウンをODT形式に変換
|pandoc -o カスタムテンプレート.docx --print-default-data-file テンプレート.docx
|Microsoft Word 2007+テンプレートファイルを作成
|pandoc -o カスタムテンプレート.odt --print-default-data-file テンプレート.odt
|ODTテンプレートファイルを作成
|pandoc -t docx マークダウン.md --reference-doc=テンプレート.docx -o ワープロ.docx
|テンプレートを使った変換(Microsoft Word 2007+)
|pandoc -t odt マークダウン.md --reference-doc=テンプレート.odt -o ワープロ.odt
|テンプレートを使った変換(ODT)
マークダウンは学習が容易で利用も簡単であることから、人気の高いテキストフォーマット。テキスト形式にマークダウンを採用したCMSも多いほか、マークダウン形式をほかの形式に変換するためのコマンドやアプリケーションもたくさんある。
pandocコマンドでは、テンプレートを使った変換も行うことが可能で、うまく組み合わせるとワープロデータが要求されるようなデータをマークダウンから生成することができる。