「FUJI ROCK FESTIVAL 19」での再来日が決まっているトム・ヨークが、2014年にリリースした『Tomorrows Modern Boxes』のリイシュー盤をリリースすることが明らかになった。



トム・ヨーク、プロデューサーのナイジェル・ゴドリッチ、そしてオランダを拠点に活動するアーティストのタリク・バリで構成されるサウンドとヴィジュアルを融合した体感型プロジェクト、トム・ヨーク・トゥモローズ・モダン・ボクシーズ。本作はトムの初ソロ作品『Eraser』(2006年)から8年ぶりに発表されたソロ2作目で、当初はデジタルとアナログのみでのリリースだったが、2015年に日本限定でCDリイシューされている。



長年レディオヘッドの作品を手がけるプロデューサー、ナイジェル・ゴドリッチが制作に携わった本作は、計算し尽くされたエレクトロニック・サウンドやビートにトムのボーカルが溶け込み、人と機械の境界線が無くなるような幻想的な作品となっている。今回新たにリリースされるリイシューCDには、ボーナストラックとして初CD化音源「YouWouldntLikeMeWhenImAngry」が収録されるとのこと。



トム・ヨーク・トゥモローズ・モダン・ボクシーズは、「フジロック」の初日7月26日に出演予定。また、7月28日には韓国・ソウルのオリンピックホールでもライブを行う。





<リリース情報>







THOM YORKE

『Tomorrows Modern Boxes』

発売日:2019年7月5日(金)

レーベル:XL RECORDINGS / BEAT RECORDS

XL866CDJP 国内盤CD ¥2,300+税



=収録曲=

01. A Brain In A Bottle

02. Guess Again!

03. Interference

04. The Mother Lode

05. Truth Ray

06. There Is No Ice (For My Drink)

07. Pink Section

08. Nose Grows Some

09. YouWouldntLikeMeWhenImAngry (Bonus)