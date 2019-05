マンウィズ、横アリ公演に窪田正孝ら月9『ラジハ』のキャストがサプライズ登場

現在初のアリーナツアーを開催中のMAN WITH A MISSIONが、5月21日・5月22日に横浜アリーナで「MAN WITH A MISSION presents Chasing the Horizon World Tour 2018/2019~JAPAN Extra Shows~」と銘打った2days公演を開催。チケット即完売のプレミアム公演となったこのライブの初日には、サプライズ・ゲストも登場してオーディエンスを沸かせた。



5月21日の初日は生憎の大雨で、冒頭でジャン・ケン・ジョニー(ギター/ボーカル/ラップ)が「コンナ天気ノ悪イ日ニ集マッテ頂キアリガトウゴザイマス!」とファンに挨拶をするシーンもあったが、2019年にリリースした5thアルバム『Chasing the Horizon』からの楽曲を中心に、6月5日にリリースとなるニューシングルから「Remember Me」、「FLY AGAIN 2019」、「Left Alive」などを披露。ライブ中盤には「我々ガバンドヲ始動シタノガ9年前デスケド、横浜アリーナデ2日間、コンナニモ多クノ方ニ観テ頂ケルナンテ想像モツカナカッタデス。本当ニコレダケ集マッテクレテアリガトウゴザイマス!」と感謝を述べるシーンも。







さらに、「Remember Me」が主題歌に起用されているフジテレビ系月9ドラマ『ラジエーションハウス~放射線科の診断レポート~』から、主演の窪田正孝をはじめ、本田翼、広瀬アリス、浜野謙太、丸山智己、矢野聖人、山口紗弥加、遠藤憲一らキャストがサプライズ・ゲストとして応援に駆け付けてファンを驚かせた。「MAN WITH A MISSIONのファンの皆さん元気ですかー?」という窪田の挨拶には観客のボルテージも最高潮に達し、「オ前ラ今日イチ盛リ上ガッテルジャネーカ!」とジャン・ケン・ジョニーが観客に突っ込む場面も見られた。







横浜アリーナ公演は、2日間でのべ2万6,000人を動員。本ツアーは6月29日まで続くが、6月12日にはイギリス100 Clubでの単独公演が、6月14日にはイギリス最大級のロック・フェス「Download Festival」への出演が予定されており、今後も国内外で精力的な活動を続けていく。





<リリース情報>







MAN WITH A MISSION

「Remember Me」

発売日:2019年6月5日(水)

[初回生産限定盤] CD+DVD SRCL-11153~11154 ¥1,800+税

[通常盤] CD SRCL-11155 ¥1,200+税

*全形態初回生産分のみプレイパス対応

*全形態初回生産分のみ「Remember Me TOUR 2019」チケット先行予約フライヤー封入

(申込受付期間:2019年6月5日(水)12:00~7月7日(日)23:59)



【収録内容】

■CD(2形態共通収録)

M1 Remember Me (フジテレビ系月9ドラマ「ラジエーションハウス~放射線科の診断レポート~」主題歌)

M2 Left Alive (スクウェア・エニックス ゲームソフト『LEFT ALIVE』CMソング)

M3スターライト・シンドローム

M4 FLY AGAIN 2019 (スーパーラグビーサンウルブズ 2019シーズン公式テーマソング)



■Special Mission (初回生産限定盤のみ収録)

ジャン・ケン・ジョニーのお宅訪問 ディレクターズカット版



■MAN WITH A MISSION「Remember Me」応援店舗

購入者特典:店舗別レントゲン風オリジナルクリアブックマーカー

応援店:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/manwithamission/shoplist/190605/