BorisがNARASAKIと初のコラボ、6月にシングルを日本独占リリース

Borisがシングル『tears e.p』を、TRASH-UP!! RECORDSより6月26日にリリースする。



本作はTRASH-UP!! 設立10周年記念企画の第1弾で、ジャックホワイトのThird ManRecordsから8月にアルバムリリース、USツアーを発表したばかりのBorisが、その一足先に日本国内でリリースするシングル。その内容は、カバー、インスト曲を含むエクストリーム・ポップな全5曲となっている。



冒頭曲「どうしてもあなたをゆるせない」はCOALTAR OF THE DEEPERSのNARASAKI率いるSADESPERRECORDによる完全プロデュース音源。ラリラリに壊れたパーティー・アンセム曲「u fu fu」、成田忍のプロデュースによってBorisがカバーしたCOALTAR OF THEDEEPERSの隠された名曲「To the Beach」、Wataのキュートなボーカルが彩るD-DAYのカバー曲「Peaches」に、冒頭曲のインストバージョンを加えた、バラエティ豊かな収録内容になっている。



また、発売を記念したレコ発ワンマンライブの開催も決定し、iTunes Store、Spotifyなどの各種音楽配信サービスでの配信も同日よりスタート。ジャケットのアートワークやMVなど、今後順次公開予定。





<リリース情報>



Boris

『tears e.p』



発売日:2019年6月26日(水)

定価:1800円+税

=収録曲=

1. どうしてもあなたをゆるせない -Sadesper Record Version-

2. u fu fu

3. To the Beach

4. Peaches

5. どうしてもあなたをゆるせない -Instrumental-

※CDリリースにあわせ都内のCDショップでリリースイベントも実施予定。それぞれ日程など詳細は後日発表。



<ライブ情報>



Boris「 "tears e.p" Release Party」



2019年8月12日(月・祝)新代田Fever

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

チケット前売券:3800円 / 当日券4300円

※全てドリンク代(600円)別 / オールスタンディング



【チケット発売日】

先行

FEVER店頭:2019年5月26日(日)「EarthQuaker Devices Tour 2019」会場にて販売

問い合わせ:03-6304-7899 (FEVER)

一般

各プレイガイド:2019年 5月 27日(月) 10:00~

e+購入専用ページURL:https://eplus.jp/sf/detail/2975640001-P0030001

LAWSON (Lコード):71827

ぴあ (Pコード):154-110

備考:入場の順番は整理番号順になります



Boris Official Site:https://borisheavyrocks.com