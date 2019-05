小林雅明が論じる「リアリティTVラッパーの象徴的存在、カーディ・Bは本当に新しいのか否か？」

メジャーデビュー曲「Bodak Yellow」ではローリン・ヒル以来19年ぶりに女性ラッパーで複数週連続の全米1位を獲得。さらには、プエルトリコ出身のバッド・バニー、コロンビア出身のJ・バルヴィンと共演したラテン調の「I Like It」も全米1位の座に就いたことによって、〈ビルボード〉史上初めて、複数のNo.1シングルヒットを持つ女性ラッパーという記録も打ち立てた。そう、間違いなくカーディ・Bは、2010年代後半を象徴する風雲児だ。彼女の人気の理由の一つとして挙げられるのは、リアリティTV番組出演やインスタグラムなどを通した巧妙なキャラ作り。その戦略は極めて現代的だが、彼女の音楽性やリリシストとしての実力もまた、時代の先端を行っているのだろうか? 『ミックステープ文化論』などの著作や『ラップ・イヤー・ブック』の翻訳などで知られる小林雅明が論じる。



カーディ・Bが、リアリティTVシリーズ『Love and Hip Hop』に初めて登場したのは、2015年も押し迫った12月21日にVH-1で放映されたシーズン6第2話だった。このシリーズでは「業界内の」あるいは「業界入りを目指し」しのぎを削る女性ラッパーたち(このシーズンには出所直後のレミー・マーも新加入)と彼女らを取り巻く人々の人間模様が切り取られる。番組では、彼女たちの間で別々に進行中の複数の出来事が再現ドラマの要領で個別に描かれる合間に、その時とった言動の理由や本音を、当事者たちが個別に自分の言い分として視聴者に向かって説明する映像が差し込まれてゆく。



この回では、のっけから「Whats Poppin」と、後にお馴染みとなるフレーズでカーディが登場。実際に彼女が踊っていたブルックリンのストリップ・クラブ「クラブ・ラスト」での彼女のポール・ダンスのパフォーマンス、それに、インスタグラムでの動画をまじえ(実際には2013年の時点で)ソーシャルメディアの人気者だと紹介される。彼女の考える次なるステップは、ラッパーとしてのメジャーデビュー。それを実現すべく彼女はどんな行動をとるのか(とったのか)が見どころというわけだ。





ラッパーとリアリティTVの関係というと、2000年にバッド・ボーイ・エンタテインメントの創設者ディディがオーディション系の番組を始めた。だが、無名の若者が出演する『アメリカン・アイドル』旋風が吹き荒れると、反対に有名ラッパーの素顔に肉薄するタイプのものが主流になり、服役当日に至るまでの数日間のリム・キムの行動を追った番組などが話題となる。



ただし、カーディのリアリティTV活動に影響を与えたのは2007年に放送が始まり、キム・カーダシアンの知名度を一気に高めた『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』だったのではないだろうか。セックスビデオの流出で既に有名になっていたのに、どういう人なのか知られていなかったキムにとってのリアリティTVと同じように、『Love and Hip Hop』は一般視聴者にカーディの私生活を覗き見させることで、有名なラッパーになりたい彼女のイメージを刷り込んでゆく。



ここの段階で、ラップに関することよりも、キャラの補強に力が注がれているのだから、よく引き合いに出されるニッキー・ミナージと比較してもあまり意味がない。表面的なイメージのせいで同じ部類として語られる二人ではあるけれど、ニッキーは既に無名時代にラッパーとしてスキルを十分に身につけていた状態だった。キャラの構想に入ったのはメジャーと契約後で、そこから約3年後に正式デビューを果たした。



一方、カーディのメジャー契約から3週連続1位を記録する「Bodak Yellow」でのデビューまではわずか4カ月程度。それ以前の3年が、ソーシャルメディアでブレイクし『Love and Hip Hop』に出演した期間にあたる。この間に彼女は2作のミックステープを出したが、メジャーとの契約はラップ・リスナーの間ではニッキーの時ほど話題にはならなかった。そんなリスナーでも、コダック・ブラックの名前をもじった表題を持ち、彼のフロウを拝借したデビュー曲が「Bodak Yellow」ならば、耳を貸してくれるとの思惑はあったのだろうか。少なくとも、明け透けな性的表現やエロ仕掛けで男を骨抜きにしたがる姿勢は、90年代後半からゼロ年代頭にかけてリル・キムやフォクシー・ブラウンやトリーナが既に演っていたものだし、さらに遡れば、HWA(ホーズ・ウィズ・アティチュード)、BWP(ビッチズ・ウィズ・プロブレムズ)が存在していた。カーディの成功は、歴史的にみれば、いつの時代も”この手の”女性ラッパーが求められていることの裏付けでもある。











そして、インスタグラムやリアリティTVを通じ、彼女のイメージを明け透けで剽軽で嘘のつけない人として固めてきた人たちなら”got a bag and fixed my teeth(まとまったお金が入ったから歯を治してもらった)”とか”Rollie got charms. Look like frosted Look flakes”といった一節にも反応するだろう。後者は、ロレックスの腕時計に埋め込まれたダイヤの煌めきに、朝日を受けてキラキラするシリアルの表面の糖衣の粒を重ねあわせたのだろう。



「自分を最強のリリックの書き手として紹介したことは一度もない、みんな期待しすぎ」とカーディは言う。彼女は客演も積極的に行う人ではあるものの、確かに純粋にリリックに対してよりも、SNSで発信される性生活に至る極私的な些細な言動のほうにますます注目が集まり、メディアなどもその言動を裏づけるようなリリックをあとから探しているような流れとなっている。カーディ・Bほど、自分自身のリアリティTV化を推し進めているラッパーは他にいないだろう。



