サマソニ2019にYUKI、WANIMA、LOW IQ 01、トキモンスタらの出演が決定

8月16、17、18日の3日間にわたり、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセおよび大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)にて開催される「SUMMER SONIC 2019」が、さらなる追加出演アーティストを発表した。



今回は韓国系のアーティストが多数追加。フライング・ロータス主宰のブレインフィーダー初の女性アーティストとしてデビュー以来、日本にも根強いファンを持つLA在住のトラックメイカーであるトキモンスタ、12人からなるK-Popアイドル・グループのTHE BOYZのほか、アジアの新進気鋭のアーティストをプッシュする「ASIAN CALLING」より、韓国の音楽チャートを席巻している今もっともホットなポップ・デュオ=赤頬思春期(BOL4)(あかほおししゅんき)、Yogee New Wavesとの対バンツアーも話題になったSE SO NEON(セソニョン)らの出演が決定した。また、「ASIAN CALLING」にはタイのシンセポップ・バンド=TELEx TELEXsも名を連ねる。







日本からは現在全国ツアー中のYUKIが東京・大阪でサマソニ20周年に華を添え、東京には今やスタジアムクラスのロック・バンドとなったWANIMAが満を持して登場。さらに、活動20周年を迎えるLOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS、日米ハーフの4人組ボーイズグループことINTERSECTION(インターセクション)、東京出身の3ピース・ガールズ・バンド、リーガルリリーも出演する。そしてサマソニ大阪には、音楽業界初のフランチャイズ制導入によって結成されたマキシマム ザ ホルモン2号店と、デビュー10周年のナオト・インティライミという強力なアクトが追加となった。



チケットの一般発売は今週末5月25日よりスタート。25日・26日の2日間は、渋谷MODIにて抽選でプラチナアップグレード権などの豪華特典が当たる「スペシャル・デイ・イベント」も開催されるそうなので、詳しくはサマソニの公式サイトをチェックしてほしい。









SUMMER SONIC 2019

2019年8月16日(金)、8月17日(土)、8月18日(日)

東京:ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

大阪:舞洲SONICPARK(舞洲スポーツアイランド)

http://www.summersonic.com/2019/



<イベント情報>



サマソニ恒例スペシャル・デイ・イベント

イベント開催日時:5月25日(土)、26日(日) 11:00~20:00

場所:渋谷MODI 1F店頭プラザ

販売券種:サマソニ東京3DAYチケット、サマソニ東京各日1DAYチケット、サマソニ東京プラチナチケット、サマソニ大阪3DAYチケット、サマソニ大阪各日1DAYチケット、サマソニ大阪プラチナチケット、NFチケット

http://www.summersonic.com/2019/news/286/