カオスネタ満載「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON⑪ツアー珍棒」開催

年に1度、毎夏灼熱の下で繰り広げられるハリウッドザコシショウ恒例の「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON⑪ツアー珍棒」の開催が今年も発表された。



「R-1ぐらんぷり2016」を圧倒的得票差で制し、さらに4月26日より配信を開始した「ドキュメンタル」シーズン7でも、見事に優勝を飾ったハリウッドザコシショウ。そんな彼が「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON⑪ツアー珍棒」と題した毎夏恒例ミニ単独ライブを、8月1日東京 座・高円寺2公演を皮切りに、静岡・大阪の3都市5公演でツアー形式の開催が決定した。



ハリウッドザコシショウならではの、独自の目線で表現する”誇張し過ぎたものまね”をはじめ、ライブでしか観られないファン垂涎、爆笑必至珠玉ネタのオンパレードとなる予定。また、 ハリウッドザコシショウよりコメントが以下に届いている。



【ハリウッドザコシショウ・コメント】

どうも、あたしゃあ許しませんよ！ （浅香光代）です。ガツーン！（嘔吐）

それは嘘でしてハリウッドザコシショウです。

今年もキちゃったキちゃった！ 待ちに待ったザコシショウ単独ライブツアーが

Mr.マリックみたいにキちゃったよ！

チョゲチョゲチョゲチョゲ～ン♪

今年のツアータイトルは「ツアー珍棒」で、気合入ってっからさー、

それはもう珍棒を、万力がっつんがっつんイっちゃいやしょうよ！ 来ねえとは、言わせねえよ！

（我が家のがまがえる）合言葉は…恨み骨髄にしみろ！

お楽しみにー、ゴース！





＜公演情報＞



「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON⑪ツアー珍棒」







ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-1

「漫棒ザコシの劇場版ヘクサー魔美」

2019年8月1日（木）東京 座・高円寺2

時間：18時00分開場／19時00分開演

チケット料金：前売券4000円（税込・特典付）

※全席自由・入場順整理番号付







ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-2

「尿棒ザコシの劇場版チョゲ子チョゲ雄Zガイキチユーモア短篇集」

2019年8月2日（金）東京 座・高円寺2

時間：18時00分開場／19時00分開演

チケット料金：前売券4000円（税込・特典付）

※全席自由・入場順整理番号付







人材派遣のアイエーイー Presents

ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-3

「玉棒ザコシの劇場版ジョンジョンの奇妙な師匠」

2019年8月31日（土）静岡 SOUND SHOWER ark 清水

15時00分開場／16時00分開演

●特別協賛 株式会社 アイエーイー

チケット料金 前売券3500円 （税込・特典付）

※全席自由・入場順整理番号付

※静岡公演のみ公演当日会場にて、ドリンク代金600円を、チケット代金と別途お支払い頂きます。







ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-4

「糞棒ザコシの劇場版教祖変態キチボン」 昼公演

2019年9月1日（日）大阪 道頓堀 ZAZA HOUSE

14時00分開場 ／ 14時30分開演

チケット料金：前売券4000円 （税込・特典付）

※全席自由・入場順整理番号付



ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-4

「糞棒ザコシの劇場版教祖変態キチボン」 夜公演

2019年9月1日（日）大阪 道頓堀 ZAZA HOUSE

18時00分開場 ／ 18時30分開演

チケット料金：前売券4000円（税込・特典付）

※全席自由・入場順整理番号付



●チケット一般発売日

2019年6月29日（土）午前10時より、チケットぴあで発売

（Pコード：493-864）

[インターネット購入]：http://w.pia.jp/t/zakoshisyoh/

（先行・一般発売共通、パソコン・携帯電話・スマートフォン共通）

[店頭購入]全国のセブン-イレブン・チケットぴあ各店舗で、直接ご購入頂けます。

[電話購入]0570-02-9999 （24時間受付）



【オフィシャル先行予約】

5月24日（金）正午12時00分より、先着順予約受付開始。

http://w.pia.jp/t/zakoshisyoh/