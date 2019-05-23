カオスネタ満載「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON⑪ツアー珍棒」開催

年に1度、毎夏灼熱の下で繰り広げられるハリウッドザコシショウ恒例の「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON⑪ツアー珍棒」の開催が今年も発表された。
「R-1ぐらんぷり2016」を圧倒的得票差で制し、さらに4月26日より配信を開始した「ドキュメンタル」シーズン7でも、見事に優勝を飾ったハリウッドザコシショウ。そんな彼が「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON⑪ツアー珍棒」と題した毎夏恒例ミニ単独ライブを、8月1日東京 座・高円寺2公演を皮切りに、静岡・大阪の3都市5公演でツアー形式の開催が決定した。
ハリウッドザコシショウならではの、独自の目線で表現する”誇張し過ぎたものまね”をはじめ、ライブでしか観られないファン垂涎、爆笑必至珠玉ネタのオンパレードとなる予定。また、 ハリウッドザコシショウよりコメントが以下に届いている。
【ハリウッドザコシショウ・コメント】
どうも、あたしゃあ許しませんよ！ （浅香光代）です。ガツーン！（嘔吐）
それは嘘でしてハリウッドザコシショウです。
今年もキちゃったキちゃった！ 待ちに待ったザコシショウ単独ライブツアーが
Mr.マリックみたいにキちゃったよ！
チョゲチョゲチョゲチョゲ～ン♪
今年のツアータイトルは「ツアー珍棒」で、気合入ってっからさー、
それはもう珍棒を、万力がっつんがっつんイっちゃいやしょうよ！ 来ねえとは、言わせねえよ！
（我が家のがまがえる）合言葉は…恨み骨髄にしみろ！
お楽しみにー、ゴース！
＜公演情報＞
「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON⑪ツアー珍棒」
ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-1
「漫棒ザコシの劇場版ヘクサー魔美」
2019年8月1日（木）東京 座・高円寺2
時間：18時00分開場／19時00分開演
チケット料金：前売券4000円（税込・特典付）
※全席自由・入場順整理番号付
ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-2
「尿棒ザコシの劇場版チョゲ子チョゲ雄Zガイキチユーモア短篇集」
2019年8月2日（金）東京 座・高円寺2
時間：18時00分開場／19時00分開演
チケット料金：前売券4000円（税込・特典付）
※全席自由・入場順整理番号付
人材派遣のアイエーイー Presents
ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-3
「玉棒ザコシの劇場版ジョンジョンの奇妙な師匠」
2019年8月31日（土）静岡 SOUND SHOWER ark 清水
15時00分開場／16時00分開演
●特別協賛 株式会社 アイエーイー
チケット料金 前売券3500円 （税込・特典付）
※全席自由・入場順整理番号付
※静岡公演のみ公演当日会場にて、ドリンク代金600円を、チケット代金と別途お支払い頂きます。
ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-4
「糞棒ザコシの劇場版教祖変態キチボン」 昼公演
2019年9月1日（日）大阪 道頓堀 ZAZA HOUSE
14時00分開場 ／ 14時30分開演
チケット料金：前売券4000円 （税込・特典付）
※全席自由・入場順整理番号付
ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズ SEASON⑪ツアー珍棒-4
「糞棒ザコシの劇場版教祖変態キチボン」 夜公演
2019年9月1日（日）大阪 道頓堀 ZAZA HOUSE
18時00分開場 ／ 18時30分開演
チケット料金：前売券4000円（税込・特典付）
※全席自由・入場順整理番号付
●チケット一般発売日
2019年6月29日（土）午前10時より、チケットぴあで発売
（Pコード：493-864）
[インターネット購入]：http://w.pia.jp/t/zakoshisyoh/
（先行・一般発売共通、パソコン・携帯電話・スマートフォン共通）
[店頭購入]全国のセブン-イレブン・チケットぴあ各店舗で、直接ご購入頂けます。
[電話購入]0570-02-9999 （24時間受付）
【オフィシャル先行予約】
5月24日（金）正午12時00分より、先着順予約受付開始。
http://w.pia.jp/t/zakoshisyoh/
年に1度、毎夏灼熱の下で繰り広げられるハリウッドザコシショウ恒例の「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON⑪ツアー珍棒」の開催が今年も発表された。
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