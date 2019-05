米ドラ1・スチュワートがソフトバンクと契約合意。学ぶべき「選手ファース…

注目はエージェントの存在



ソフトバンクが、昨年のMLBドラフトでアトランタ・ブレーブスに1巡目(全体8位)指名されたカーター・スチュワートと契約合意を果たしたと、大リーグ公式サイトが報じたのである。最速160キロ近いストレートを投げるほどの逸材というから、本当に正式契約となれば、期待は高まるばかりだ。



千賀滉大や石川柊太ら育成枠で獲得した選手を一流選手に育て上げるなど、ファームシステムがしっかりとしているソフトバンクがこれほどの逸材をどう育て上げるかは注目になる。世界へ向けた“育成力”のアピールという機会になることは間違いないだろう。



一方、今回の出来事で注目したいのは、スチュワートの日本挑戦にはエージェントの存在が見え隠れしているという事実だ。詳細まではわからないが、敏腕代理人として知られるスコット・ボラス事務所(BORAS社)が日本をマーケットの一つと考えて、新たな選択肢を示してきたと見ていい。



報道では、やり手の代理人であるボラス氏がスチュワートを含めた今後の交渉を円滑に運ぶための戦略だという見方も強いが、実際問題、今季からマリナーズに移籍した菊池雄星を例にとってみると、「高額契約を勝ち取るためには何でもする代理人」とだけでボラス氏を見るのは早計だ。ボラス氏の支援を受けた菊池の契約を見る限り、「高額要求」というよりも、選手ファーストな代理人という見方もできるからだ。









菊池雄星が勝ち取った契約



周知のように、菊池はマリナーズと最大7年の大型契約を結んだ。



4年目以降に再契約を含んだオプションとなるが、その契約条項の中に、菊池の体調面を慮った条件がはいっている。菊池は4月26日(日本時間27日)のレンジャーズ戦で1イニングのみの先発という異例の登板をこなしたが、その背景にはマリナーズ首脳陣の菊池への配慮もあるが、そもそも、年間のイニング制限を勝ち取った契約があるからに他ならないのだ。



かつて日本の選手は多くが1年目からフル稼働を課せられ、体に異常をきたしてきた。菊池は日本での登板こそ、それほど多くないと言っても、中4日の登板間隔やマウンド、ボールへのアジャストを考えると、1年目からフル回転してしまうと、ショートしてしまう可能性もある。



どれだけ配慮をしても故障は避けられないというのは事実であるが、選手を守る側の代理人としては、出来うる限りの対策を条項に入れたというのは、菊池の将来を考えてのことなのである。



もちろん、クライアントである選手の中には「お金」が最重要なケースがないわけではないが、選手にとって何が第一かを基本線にしているのである。代理人とは決して金額交渉役だけではないのだ。









プロ入り前の交渉の重要性



そうしたアメリカの選手と代理人の関係性を見ていて、今回、学ぶべきは、プロ入り前の選手であっても、選手の価値に見合った評価が得られるように交渉すべきだということだ。



今回の様々な報道では、ブレーブスがスチュワートと契約を交わせなかった理由に、彼の故障を危惧したという報道がある。ドラフト1位指名選手が契約金と故障の重症度とのつばぜり合いの果てに入団に至らないなど、日本球界では考えられないことだ。



しかし、本来、選手の価値は正当に評価されるべきで、入団後にどういう扱われ方をするかは詰めておくべきことではないだろうか。



先に挙げたソフトバンクの千賀はメジャー志向を持っているが、ソフトバンクの方針としては、ポスティングを容認しないという既定路線がある。もし、それが変わらないのであれば千賀のメジャー挑戦は早くて2023年以降になる。



球場などでお見かけするエージェントやメジャースカウトの話では、今もっとも欲しい日本人選手の最上位に上がるのが千賀なのだが、今から4年も待たなければいけないというのは、大きなマイナスだ。



しかし、現実、育成枠でなんとかプロに滑り込んだ千賀が、入団当時に、ポスティングを容認して欲しいと交渉しているはずもなく、これを今更変えるのは容易なことではないだろう。千賀に限ったことではなく、ドラフト指名を一度は拒否して1年の浪人の末に巨人に入団し、メジャー挑戦の意思がある菅野智之にも言えることだ。









将来を見据えて入団を決めるべき



ドラフトで指名を受けて、さも入団が決まったような流れで契約するのではなく、しっかりと交渉をする必要がある。入団前に代理人と契約するかどうかは差し置いても、自分たちの商品価値や将来のビジョンを検討に入れて入団を決めるべきではないだろうか。



今年のドラフトでは、大船渡の佐々木朗希をはじめとして、奥川恭伸(星稜)、西純矢(創志学園)、及川雅貴(横浜)、大学生では森下暢仁(明治大)など、NPBでの活躍だけでなく将来的なメジャー挑戦への期待ができる人材が多くいる。直接のメジャー挑戦はリスクを伴うと考えた時に、日本で活躍してから海を渡るという選択肢は当たり前のように、彼らの中にはあるはずだ。



そういうビジョンがあった時に、これまでのように、球団主導の、いわば、指名=即契約という当たり前のように流れていくのではなく、メジャー志向のある選手は、契約条項にもポスティングの容認などを交渉していくことも、必要になってくるのではないか。



今回のニュースは前代未聞の一大事として、日米球界を揺るがしたのは間違いない。ソフトバンク以外の球団は高みの見物といったことになるだろうが、今の日本の選手たちの権利は本当に真っ当なものであるのか。アマチュアの選手は入団前であっても、将来ビジョンを描きどういう方向に進むかを考えて入団を決めるべきだというメッセージをくれているような気がしてならない。





