サンドロビッチ・ヤバ子、だろめおん原作によるアニメ「ケンガンアシュラ」の追加キャラクター第3弾が発表された。

7月31日よりNetflixにて全世界独占配信されるアニメ「ケンガンアシュラ」。御雷零役は小野大輔、ハサド役は櫻井孝宏、二階堂蓮役は沢城千春、橋田敬役は高橋伸也、茂吉・ロビンソン役は村瀬克輝、片原鞘香役は平田真菜、鎧塚サーパイン役は檜山修之、金田末吉役は遊佐浩二、大久保直也役は小西克幸、千葉貴之役は星野貴紀、目黒正樹役は川本宗幸が演じる。

アニメ「ケンガンアシュラ」

Netflixにて2019年7月31日（水）全世界独占配信

スタッフ

原作：サンドロビッチ・ヤバ子 / だろめおん（小学館「マンガワン」連載中）

監督：岸誠二

シリーズ構成：上江洲誠

キャラクターデザイン：森田和明

音楽：高梨康治（Team-MAX）

アニメーション制作：LARX ENTERTAINMENT

キャスト

十鬼蛇王馬：鈴木達央

山下一夫：チョー

乃木英樹：中田譲治

秋山楓：内山夕実

理人：金子隼人

関林ジュン：稲田徹

若槻武士：加瀬康之

今井コスモ：榎木淳弥

桐生刹那：浪川大輔

初見泉：蓮池龍三

因幡良：緒方恵美

英はじめ：石田彰

沢田慶三郎：保志総一朗

ユリウス・ラインホルト：白熊寛嗣

御雷零：小野大輔

二階堂蓮：沢城千春

茂吉・ロビンソン：村瀬克輝

鎧塚サーパイン：檜山修之

金田末吉：遊佐浩二

大久保直也：小西克幸

千葉貴之：星野貴紀

目黒正樹：川本宗幸

十鬼蛇二虎：藤原啓治

ナレーション：立木文彦

(c)2019 サンドロビッチ・ヤバ子，だろめおん，小学館/拳願会