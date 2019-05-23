サンドロビッチ・ヤバ子、だろめおん原作によるアニメ「ケンガンアシュラ」の追加キャラクター第3弾が発表された。
7月31日よりNetflixにて全世界独占配信されるアニメ「ケンガンアシュラ」。御雷零役は小野大輔、ハサド役は櫻井孝宏、二階堂蓮役は沢城千春、橋田敬役は高橋伸也、茂吉・ロビンソン役は村瀬克輝、片原鞘香役は平田真菜、鎧塚サーパイン役は檜山修之、金田末吉役は遊佐浩二、大久保直也役は小西克幸、千葉貴之役は星野貴紀、目黒正樹役は川本宗幸が演じる。
アニメ「ケンガンアシュラ」
Netflixにて2019年7月31日（水）全世界独占配信
スタッフ
原作：サンドロビッチ・ヤバ子 / だろめおん（小学館「マンガワン」連載中）
監督：岸誠二
シリーズ構成：上江洲誠
キャラクターデザイン：森田和明
音楽：高梨康治（Team-MAX）
アニメーション制作：LARX ENTERTAINMENT
キャスト
十鬼蛇王馬：鈴木達央
山下一夫：チョー
乃木英樹：中田譲治
秋山楓：内山夕実
理人：金子隼人
関林ジュン：稲田徹
若槻武士：加瀬康之
今井コスモ：榎木淳弥
桐生刹那：浪川大輔
初見泉：蓮池龍三
因幡良：緒方恵美
英はじめ：石田彰
沢田慶三郎：保志総一朗
ユリウス・ラインホルト：白熊寛嗣
御雷零：小野大輔
二階堂蓮：沢城千春
茂吉・ロビンソン：村瀬克輝
鎧塚サーパイン：檜山修之
金田末吉：遊佐浩二
大久保直也：小西克幸
千葉貴之：星野貴紀
目黒正樹：川本宗幸
十鬼蛇二虎：藤原啓治
ナレーション：立木文彦
(c)2019 サンドロビッチ・ヤバ子，だろめおん，小学館/拳願会