8月に茨城・国営ひたち海浜公園で計5日間にわたって行われる野外ロックフェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」の出演アーティスト第4弾が発表された。

今回新たに追加されたのは51組。8月3日にAmelie、ENTH、KICK THE CAN CREW、ズーカラデル、sumika、バンドハラスメント、PENGUIN RESEARCH、ユアネス、8月4日にアルカラ、KREVA、kobore、Survive Said The Prophet、Juice=Juice、SKY-HI、BURNOUT SYNDROMES、04 Limited Sazabys、マカロニえんぴつ、Lucky Kilimanjaro、reGretGirl、WANIMA、8月10日にあいみょん、おいしくるメロンパン、OAU、OLDCODEX、Kj and The Ravens、でんぱ組.inc、ベリーグッドマン、UNISON SQUARE GARDEN、緑黄色社会、8月11日に雨のパレード、[ALEXANDROS]、UVERworld、坂本真綾、SHE'S、パノラマパナマタウン、ビッケブランカ、Poppin'Party、Mrs. GREEN APPLE、め組、LAMP IN TERREN、Rhythmic Toy World、Lenny code fiction、8月12日に赤い公園、石崎ひゅーい、くるり、スピッツ、ちゃんみな、東京カランコロン、ハンブレッダーズ、FIVE NEW OLD、Yogee New Wavesがステージに立つ。

また本日5月22日にチケットの第5次抽選先行受付がスタート。先行受付で購入した人には今年もボックス仕様でチケットが送られる。

※記事初出時、見出しに誤りがありました。お詫びして訂正します。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019

2019年8月3日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

Amelie / ENTH / KICK THE CAN CREW / ズーカラデル / sumika / バンドハラスメント / PENGUIN RESEARCH / ユアネス / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / Official髭男dism / GOOD4NOTHING / ゴールデンボンバー / ゴスペラーズ / KOTORI / 佐藤千亜妃 / SPECIAL OTHERS / SEKAI NO OWARI / SOIL&"PIMP"SESSIONS / ネクライトーキー / the HIATUS / THE BACK HORN / LiSA / and more



2019年8月4日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

アルカラ / KREVA / kobore / Survive Said The Prophet / Juice=Juice / SKY-HI / BURNOUT SYNDROMES / 04 Limited Sazabys / マカロニえんぴつ / Lucky Kilimanjaro / reGretGirl / WANIMA / アンジュルム / 打首獄門同好会 / 宇宙まお / HY / Aimer / 木村カエラ / 9mm Parabellum Bullet / SAKANAMON / SIX LOUNGE / SUPER BEAVER / 竹原ピストル / Track's / バックドロップシンデレラ / Perfume / ハルカミライ / Hump Back / 忘れらんねえよ / and more



2019年8月10日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

あいみょん / おいしくるメロンパン / OAU / OLDCODEX / Kj and The Ravens / でんぱ組.inc / ベリーグッドマン / UNISON SQUARE GARDEN / 緑黄色社会 / 阿部真央 / KANA-BOON / キュウソネコカミ / クリープハイプ / 四星球 / SCANDAL / dustbox / NAMBA69 / ポルカドットスティングレイ / 宮本浩次(エレファントカシマシ) / MUCC / モーニング娘。'19 / Little Glee Monster / lynch. / locofrank / ROTTENGRAFFTY / and more



2019年8月11日(日・祝)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

雨のパレード / [ALEXANDROS] / UVERworld / 坂本真綾 / SHE'S / パノラマパナマタウン / ビッケブランカ / Poppin'Party / Mrs. GREEN APPLE / め組 / LAMP IN TERREN / Rhythmic Toy World / Lenny code fiction / androp / 江沼郁弥 / 感覚ピエロ / KEYTALK / グッドモーニングアメリカ / GLIM SPANKY / go!go!vanillas / SILENT SIREN / BIGMAMA / Fischer's / Base Ball Bear / Bentham / THE BAWDIES / ミオヤマザキ / ももいろクローバーZ / 夜の本気ダンス / and more



2019年8月12日(月・振休)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

赤い公園 / 石崎ひゅーい / くるり / スピッツ / ちゃんみな / 東京カランコロン / ハンブレッダーズ / FIVE NEW OLD / Yogee New Waves / 家入レオ / 嘘とカメレオン / エレファントカシマシ / GOING UNDER GROUND / スキマスイッチ / 鈴木愛理 / ストレイテナー / Czecho No Republic / the telephones / TOTALFAT / ナオト・インティライミ / NakamuraEmi / Nothing's Carved In Stone / Nulbarich / 平井大 / フジファブリック / 藤原さくら / フレンズ / MONGOL800 / and more