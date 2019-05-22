ルヴァンカップ・グループステージ最終節が行われた [写真]＝Getty Images

　2019JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージ最終節が22日に行われた。

　グループAでは北海道コンサドーレ札幌が湘南ベルマーレと2－2で引き分けた。V・ファーレン長崎はホームで横浜F・マリノスに3－1の快勝を収めるも、得失点差でグループ3位となり、プレーオフ進出を逃してしまった。

　グループBでは、FC東京がサガン鳥栖の敵地に乗り込み1－0の勝利を収めた。一方のベガルタ仙台も敵地で柏レイソルと対戦し、1－1の引き分け。グループステージを無敗で終えた仙台は首位通過となった。

　グループCではセレッソ大阪が大分トリニータを2－0で下した。一方、名古屋グランパスとヴィッセル神戸の一戦は3－1で名古屋が勝ち点を奪う形となった。

　グループDでは清水エスパルスがジュビロ磐田に2－0で勝利した。一方、松本山雅FCはガンバ大阪と0－0で引き分けた。

　結果は以下のとおり。

■ルヴァンカップ最終節
▼グループA
北海道コンサドーレ札幌　2－2　湘南ベルマーレ
V・ファーレン長崎　3－1　横浜F・マリノス

▼グループB
柏レイソル　1－1　ベガルタ仙台
サガン鳥栖　0－1　 FC東京

▼グループC
セレッソ大阪　2－0　大分トリニータ
ヴィッセル神戸　1－3　 名古屋グランパス

▼グループD
松本山雅FC　0－0　ガンバ大阪
ジュビロ磐田　0－2　清水エスパルス

■ルヴァンカップ第3節順位
▼グループA
1位　札幌（勝ち点9／得失点差＋2）
2位　横浜FM（勝ち点8／得失点差＋1）
3位　長崎（勝ち点8／得失点差－1）
4位　湘南（勝ち点7／得失点差－2）

▼グループB
1位　仙台（勝ち点12／得失点差＋4）
2位　FC東京（勝ち点10／得失点差＋2）
3位　柏（勝ち点5／得失点差－3）
4位　鳥栖（勝ち点5／得失点差－3）

▼グループC
1位　C大阪（勝ち点11／得失点差＋5）
2位　名古屋（勝ち点9／得失点差0）
3位　大分（勝ち点7／得失点差－3）
4位　神戸（勝ち点5／得失点差－2）

▼グループD
1位　G大阪（勝ち点11／得失点差＋5）
2位　磐田（勝ち点9／得失点差－2）
3位　清水（勝ち点8／得失点差0）
4位　松本（勝ち点5／得失点差－3）