2019JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージ最終節が22日に行われた。
グループAでは北海道コンサドーレ札幌が湘南ベルマーレと2－2で引き分けた。V・ファーレン長崎はホームで横浜F・マリノスに3－1の快勝を収めるも、得失点差でグループ3位となり、プレーオフ進出を逃してしまった。
グループBでは、FC東京がサガン鳥栖の敵地に乗り込み1－0の勝利を収めた。一方のベガルタ仙台も敵地で柏レイソルと対戦し、1－1の引き分け。グループステージを無敗で終えた仙台は首位通過となった。
グループCではセレッソ大阪が大分トリニータを2－0で下した。一方、名古屋グランパスとヴィッセル神戸の一戦は3－1で名古屋が勝ち点を奪う形となった。
グループDでは清水エスパルスがジュビロ磐田に2－0で勝利した。一方、松本山雅FCはガンバ大阪と0－0で引き分けた。
結果は以下のとおり。
■ルヴァンカップ最終節
▼グループA
北海道コンサドーレ札幌 2－2 湘南ベルマーレ
V・ファーレン長崎 3－1 横浜F・マリノス
▼グループB
柏レイソル 1－1 ベガルタ仙台
サガン鳥栖 0－1 FC東京
▼グループC
セレッソ大阪 2－0 大分トリニータ
ヴィッセル神戸 1－3 名古屋グランパス
▼グループD
松本山雅FC 0－0 ガンバ大阪
ジュビロ磐田 0－2 清水エスパルス
■ルヴァンカップ第3節順位
▼グループA
1位 札幌（勝ち点9／得失点差＋2）
2位 横浜FM（勝ち点8／得失点差＋1）
3位 長崎（勝ち点8／得失点差－1）
4位 湘南（勝ち点7／得失点差－2）
▼グループB
1位 仙台（勝ち点12／得失点差＋4）
2位 FC東京（勝ち点10／得失点差＋2）
3位 柏（勝ち点5／得失点差－3）
4位 鳥栖（勝ち点5／得失点差－3）
▼グループC
1位 C大阪（勝ち点11／得失点差＋5）
2位 名古屋（勝ち点9／得失点差0）
3位 大分（勝ち点7／得失点差－3）
4位 神戸（勝ち点5／得失点差－2）
▼グループD
1位 G大阪（勝ち点11／得失点差＋5）
2位 磐田（勝ち点9／得失点差－2）
3位 清水（勝ち点8／得失点差0）
4位 松本（勝ち点5／得失点差－3）