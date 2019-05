5月30日に発売される「ヒプノシスマイク -Before The Battle- The Dirty Dawg」1巻のPVが公開。1巻限定版の特典CDに収録される楽曲の一部が披露された。

少年マガジンエッジ(講談社)で連載中の本作は、伝説のチーム・The Dirty Dawgを中心に描く物語。1巻限定版には、木村昴演じる山田一郎と浅沼晋太郎演じる碧棺左馬刻による新規楽曲とドラマトラックを収録したCDが付属することは既報の通りだが、楽曲のタイトルが「Nausa de Zuiqu」であること、また作詞・作曲・編曲をCHI-MEYが手掛けていることも明らかになった。

さらに「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のフルアルバム「Enter the Hypnosis Microphone」より、MAD TRIGGER CREWの楽曲「シノギ(Dead Pools)」のリリックビデオもお目見え。残る2ディビジョンの新曲リリックビデオ公開にも期待しよう。なお9月7日、8日に大阪・大阪城ホールにて開催される「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 4th LIVE」のオフィシャル先行は、5月24日12時より実施される。

ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-4th LIVE

日時:2019年9月7日(土)18:00~、8日(日)15:30~

会場:大阪・大阪城ホール

出演:木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人

料金:税込8800円

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。