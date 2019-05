EMPiRE、自身3度目となるマイナビBLITZ赤坂ワンマン開催

EMPiREが、今年7月11日に自身3度目となるマイナビBLITZ赤坂でのワンマンライブを行うことを発表した。



4月21日からスタートした全国6都市7公演ワンマンツアー「NEW EMPiRE TOUR」は、全公演即日完売。初日福岡DRUM SON公演では、新メンバーNOW EMPiREのお披露目がも行われた今回のツアーだが、本日、EMPiRE公式Twitterで公開された動画にて、7月11日にEMPiREにとって3度目となるマイナビBLITZ赤坂でのワンマンが追加公演 / ツアーファイナル「NEW EMPiRE TOUR "EVOLUTiONS"」として開催される事が発表された。



マイナビBLITZ赤坂は、2018年5月1日に、EMPiREとして初めてワンマンライブを開催し、YUiNA EMPiREのBiS移籍前ラストステージとMAHO EMPiRE、MiKiNA EMPiREのお披露目が同日に実施され、同年9月4日にも「NEXT EDiTiON TOUR」のツアーファイナルを開催、そして今回で3度目のワンマン公演となりEMPiREやファンにとっても、思い入れの場所である。



EMPiREのファンクラブ”EMPiRE CORE”及び"WACK FAMiLY CLUB"では、この後22時より先着先行チケットの販売が開始となる。





<ライブ情報>



「NEW EMPiRE TOUR "EVOLUTiONS"」



2019年7月11日(木)マイナビBLITZ赤坂

時間:OPEN 17:30 / START 18:30



チケット:

通常チケット:スタンディング4000円(税込・ドリンク別)

EMPiRE CORE先着先行

【受付日程】5月22日(水)22:00 〜 5月23日(木)22:00

URL:https://empire-fc.com/sp/



WACK FAMiLY CLUB先着先行

【受付日程】5月22日(水)22:00 〜 5月23日(木)22:00

URL:https://wackfamilyclub.com



EMPiRE CORE/WACK FAMiLY CLUB抽選先行

【受付日程】5月24日(金)18:00 〜 5月29日(水)23:00

URL:https://empire-fc.com/sp/

URL:https://wackfamilyclub.com





EMPiRE DROiD抽選先行

【受付日程】5月30日(木)18:00 〜 6月4日(火)23:00

URL:https://empire-fc.com/droid/



HP抽選先行受付

【受付日程】6月5日(水)18:00 〜 6月11日(火)23:00

URL:http://w.pia.jp/t/empire/



チケット一般発売日6月15日(土) AM10:00〜





<リリース情報>



EMPiRE

2nd Single 「タイトル未定」

発売日:2019年7月17日(水)



①初回生産限定盤 [BOX仕様]

カセット+Blu-ray(スマプラ対応)+PHOTOBOOK

値段:6800円(+税)



-カセットテープ収録曲

1. タイトル未定

2. タイトル未定



-Blu-ray

・「EMPiRE presents TWENTY FOUR HOUR PARTY PEOPLE」ドキュメント映像

・Music Video

・Making Movie





②CD盤

値段:1000円(+税)



-CD収録曲

1. タイトル未定

2. タイトル未定





EMPiRE OFFiCiAL HP:https://empire-official.com

EMPiRE OFFiCiAL Twitter:https://twitter.com/empireidol