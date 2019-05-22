女王蜂「聖戦」MVで貞子と共演

本日5月22日に女王蜂の約2年ぶりとなるリリースされたNewアルバム『十』より、リード曲「聖戦」のMVが公開された。
アルバムリード曲の「聖戦」は、本のホラー映画界を牽引してきた「リング」シリーズ最新作の映画『貞子』の主題歌に決まっている。MVは「HALF」「催眠術」「火炎」から引き続き中根さや香監督とタッグを組んだ作品で、映像内には映画のホラーヒロイン”貞子”も印象的に出演。どのように出演しているのかは、ぜひ映像を見てチェックしてほしい。
女王蜂のNewアルバム『十』は前作アルバム『Q』の続編として制作され、映画『貞子』主題歌となる「聖戦」に加え、数量限定の完全生産限定盤でリリースされた「催眠術」、配信ヒットを記録したTVアニメ『東京喰種：re』エンディングテーマ「HALF」、TVアニメ『どろろ』オープニングテーマ「火炎」というヒットシングルをそれぞれアルバムverとして収録した計10曲の内容となる。
初回生産限定盤には、チケット即完売となった”女王蜂主催対バン企画「蜜蜂ナイト4 〜：re〜」”の模様を収録したDVD、女王蜂のビジュアルを堪能出来る84ページの豪華ブックレット、更に特製のステッカーシートが付属。初回生産限定盤の豪華使用の展開図も公開された。
そんな女王蜂は、全国ツアー2019「十」−火炎− を開催中。各公演詳細は以下より。
＜リリース情報＞
女王蜂
New Album『十』
発売日：2019年5月22日（水）
・初回生産限定盤（CD＋DVD＋84Pブックレット＋特製ステッカーシート）4500円＋税
Disc-1（CD）
1. 聖戦（映画『貞子』主題歌）
2. 火炎（TVアニメ『どろろ』オープニングテーマ）
3. 魔笛
4. 超・催眠術
5. 先生
6. Q.5
7. 十
8. Serenade
9. HALF …TVアニメ「東京喰種：re」エンディングテーマ
10. Introduction
Disc-2（DVD）
女王蜂主催対バン企画「蜜蜂ナイト4 〜：re〜」（2019.02.07 Live at 新木場STUDIO COAST）
1. ヴィーナス
2. 一騎討ち
3. DANCE DANCE DANCE
4. 金星
5. 催眠術
6. デスコ
7. HALF
8. Q
9. あややこやや
・通常盤（CD only）3000円＋税
1. 聖戦
2. 火炎
3. 魔笛
4. 超・催眠術
5. 先生
6. Q.5
7. 十
8. Serenade
9. HALF
10. Introduction
＜ツアー情報＞
女王蜂
全国ツアー2019 「十」−火炎−
チケット料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
（※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可）
【新潟】
2019年5月25日（土）新潟LOTS
時間：開場17:30／開演18:00
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
【金沢】
2019年5月26日（日）金沢エイトホール
時間：開場17:00／開演17:30
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
【山形】
2019年5月30日（木）山形ミュージック昭和 Session
時間：開場18:30／開演19:00
料金：4500円 （税込）
【仙台】
2019年6月1日（土）仙台Rensa
時間：開場17:00／開演18:00
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
【盛岡】
2019年6月2日（日）盛岡Club Change WAVE
時間：開場17:00／開演17:30
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
【大阪】
2019年6月15日（土）開場17:00／開演18:00
会場：Zepp Osaka Bayside
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
【福岡】
2019年6月16日（日）Zepp Fukuoka
時間：開場17:00／開演18:00
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
【名古屋】
2019年6月22日（土）Zepp Nagoya
時間：開場17:00／開演18:00
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
【東京】
2019年7月5日（金）Zepp DiverCity
時間：開場18:00／開演19:00
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
【東京】
2019年7月6日（土）Zepp DiverCity
時間：開場18:00／開演19:00
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
【東京】※追加公演
2019年7月11日（木）新木場Studio Coast
時間：開場18:00／開演19:00
料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）
女王蜂オフィシャルHP：http://www.ziyoou-vachi.com/
本日5月22日に女王蜂の約2年ぶりとなるリリースされたNewアルバム『十』より、リード曲「聖戦」のMVが公開された。
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