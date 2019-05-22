女王蜂「聖戦」MVで貞子と共演

本日5月22日に女王蜂の約2年ぶりとなるリリースされたNewアルバム『十』より、リード曲「聖戦」のMVが公開された。



アルバムリード曲の「聖戦」は、本のホラー映画界を牽引してきた「リング」シリーズ最新作の映画『貞子』の主題歌に決まっている。MVは「HALF」「催眠術」「火炎」から引き続き中根さや香監督とタッグを組んだ作品で、映像内には映画のホラーヒロイン”貞子”も印象的に出演。どのように出演しているのかは、ぜひ映像を見てチェックしてほしい。







女王蜂のNewアルバム『十』は前作アルバム『Q』の続編として制作され、映画『貞子』主題歌となる「聖戦」に加え、数量限定の完全生産限定盤でリリースされた「催眠術」、配信ヒットを記録したTVアニメ『東京喰種：re』エンディングテーマ「HALF」、TVアニメ『どろろ』オープニングテーマ「火炎」というヒットシングルをそれぞれアルバムverとして収録した計10曲の内容となる。



初回生産限定盤には、チケット即完売となった”女王蜂主催対バン企画「蜜蜂ナイト4 〜：re〜」”の模様を収録したDVD、女王蜂のビジュアルを堪能出来る84ページの豪華ブックレット、更に特製のステッカーシートが付属。初回生産限定盤の豪華使用の展開図も公開された。



そんな女王蜂は、全国ツアー2019「十」−火炎− を開催中。各公演詳細は以下より。





＜リリース情報＞







女王蜂

New Album『十』



発売日：2019年5月22日（水）



・初回生産限定盤（CD＋DVD＋84Pブックレット＋特製ステッカーシート）4500円＋税

Disc-1（CD）

1. 聖戦（映画『貞子』主題歌）

2. 火炎（TVアニメ『どろろ』オープニングテーマ）

3. 魔笛

4. 超・催眠術

5. 先生

6. Q.5

7. 十

8. Serenade

9. HALF …TVアニメ「東京喰種：re」エンディングテーマ

10. Introduction



Disc-2（DVD）

女王蜂主催対バン企画「蜜蜂ナイト4 〜：re〜」（2019.02.07 Live at 新木場STUDIO COAST）

1. ヴィーナス

2. 一騎討ち

3. DANCE DANCE DANCE

4. 金星

5. 催眠術

6. デスコ

7. HALF

8. Q

9. あややこやや



・通常盤（CD only）3000円＋税

1. 聖戦

2. 火炎

3. 魔笛

4. 超・催眠術

5. 先生

6. Q.5

7. 十

8. Serenade

9. HALF

10. Introduction



＜ツアー情報＞



女王蜂

全国ツアー2019 「十」−火炎−

チケット料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）

（※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可）



【新潟】

2019年5月25日（土）新潟LOTS

時間：開場17:30／開演18:00

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



【金沢】

2019年5月26日（日）金沢エイトホール

時間：開場17:00／開演17:30

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



【山形】

2019年5月30日（木）山形ミュージック昭和 Session

時間：開場18:30／開演19:00

料金：4500円 （税込）



【仙台】

2019年6月1日（土）仙台Rensa

時間：開場17:00／開演18:00

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



【盛岡】

2019年6月2日（日）盛岡Club Change WAVE

時間：開場17:00／開演17:30

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



【大阪】

2019年6月15日（土）開場17:00／開演18:00

会場：Zepp Osaka Bayside

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



【福岡】

2019年6月16日（日）Zepp Fukuoka

時間：開場17:00／開演18:00

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



【名古屋】

2019年6月22日（土）Zepp Nagoya

時間：開場17:00／開演18:00

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



【東京】

2019年7月5日（金）Zepp DiverCity

時間：開場18:00／開演19:00

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



【東京】

2019年7月6日（土）Zepp DiverCity

時間：開場18:00／開演19:00

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



【東京】※追加公演

2019年7月11日（木）新木場Studio Coast

時間：開場18:00／開演19:00

料金：4500円 （税込/別途要ドリンク代）



女王蜂オフィシャルHP：http://www.ziyoou-vachi.com/