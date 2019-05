声優・蒼井翔太、上坂すみれと一緒に「激辛焼そば」に癒される!?

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太。5月15日(水)放送のレギュラーラジオ番組「蒼井翔太 Hungry night」では、声優・アーティストの上坂すみれさんが登場。「翔太めし」のコーナーでは、上坂さんと一緒に激辛焼そばを食レポしました。(TOKYO FM「蒼井翔太 Hungry night」2019年5月15日(水)放送より)【サッポロ一番と激辛専門店のコラボ焼そば! そのお味は?】食レポコーナー「翔太めし」では、辛いもの好きの蒼井翔太と上坂すみれさんが、サンヨー食品の「サッポロ一番 ギロチン監修 激辛焼そば」に挑戦! 大阪の激辛専門店「辛いもんや ギロチン」とタイアップしたカップ麺。ボリューム感と噛み応えのある太麺と、オイスターソースの魚介の旨味をベースにしたガーリック醤油味のソース。激辛好きにはたまらない、唐辛子の刺激的な辛みがクセになる一品です。蒼井「今までにいろいろな辛いものを食べてきました。(どれも)旨味が匂いから伝わるような感じだったんですけれど、これは一味唐辛子の匂いしかしないくらい……」上坂「目に訴えかけてくる辛さですね」蒼井「そうそうそう!」上坂「すっごく美味しそう!」蒼井「(ひと口食べて)……旨味が勝ってるね。(辛さは)じわ~っとくるよ。やっぱりサンヨー食品さんは食べやすくしてあるわ……。優しいよ、みんな」上坂「なるほど。パッケージ(写真のイメージ)よりは辛くないと」蒼井「そう!」上坂「(ひと口食べて)……ああ! 好きな味だ! めっちゃ美味しい!」蒼井「美味しいよね~!」上坂「こういうの好き~! ソースが抜群です! 魚介系のソースがかかっていて、旨味が辛さをちゃんと内包してくれているので、かやくをかけてもスパイスをかけても全部真っ赤だったんですけど、殴りつけるような痛い辛さではないです! 毛穴に語りかけてくる辛さ」蒼井「そうそう! いろんな毛穴のスイッチが開いていく感じの。もちろん辛いのが好きって言っても、(僕たちも)辛みは感じるんですよ」上坂「そう! でも、その塩梅がすごくいいです。これは箱で買ってしまう!」【今回はゲストが参戦! 上坂流翻訳に大注目!!】また、今回の放送では、リスナーから寄せられた英語の文章を蒼井が翻訳し、ハングリーに英語を勉強していくコーナー「グリナイングリッシュ」を実施。ゲストの上坂さんの翻訳にもご注目ください!●愛知県・ゆうちぇるさんからのお題「She sells seashells by the seashore.」<上坂さんの回答>「彼女は細胞から石油を生み出し、海岸で販売している」<正解>「彼女は海岸の近くで貝殻を売っている」蒼井・上坂「惜しい~!!!」上坂「細胞から石油が出るか出ないかの違いだけでしたね! 惜しかったな~!」蒼井「(笑)」●東京都・彩乃さんからのお題「SHOUTA AOI is a rain maker, but he can bring the snow recently.」<蒼井の回答>「蒼井翔太は雨を司ります。ですが、彼は『SNOW』を使って写真の明るさを調節できる」<正解>「蒼井翔太は雨男だ。しかし、最近は雪を降らせられる」蒼井「なるほどね……」上坂「明るさ調整はしてなかったみたいですね(笑)」蒼井「(笑)」上坂「でも、雨男というのは雨を司る男ではありますから」蒼井「半分は合ってるよね?」上坂「雪が降るとレフ板効果で顔が明るくなるので、正解です!」蒼井「(笑)。ありがとうございますー!」◎5月22日(水)の「蒼井翔太 Hungry night」は、東洋水産の「マルちゃん でかまる 汁なしスッパメン」を蒼井が食レポします! どうぞ、お楽しみに!<番組概要>番組名:蒼井翔太 Hungry night放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週水曜25:00~25:30パーソナリティ:蒼井翔太番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/aoi番組公式Twitter:@hungrynight_tfm番組ハッシュタグ:#グリナイ