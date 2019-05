Perfume『Amuse Fes』のポイントを解説

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。所属事務所のアミューズが主催するイベント『Amuse Fes in MAKUHARI 2019 ~恋とか愛とか~』について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」5月20日(月)放送分)あ~ちゃん:6月1日、幕張メッセにて『AMUSE FES 2019 IN MAKUHARI ~恋とか愛とか~』が開催されま~す!! もちろん私たちPerfumeも出演します。今回のタイトルは、「恋とか愛とか」です。のっち:なんか詩的だよね。かしゆか:ドキッとしますね。あ~ちゃん:うちらがアメリカに行ってたりしている間に、アイディアをたくさん出してくれてね。かしゆか:LINE LIVEでみんなが話し合ってくれて。だけど、姉さん(Perfume)の審査がないと……みたいな(笑)。あ~ちゃん:あれなんなの? 勝手にそんな風になっちゃってんだよ。かしゆか:「ちょっとPerfume姉さんに通さないと」みたいな(笑)。あ~ちゃん:なんで!?かしゆか:だから、私たちが決断を下すみたいな感じだったね。あ~ちゃん:いや嬉しいけどね。かしゆか:たくさんアイディアが出ていて楽しかったね。あ~ちゃん:山盛りあったもんね。でもまぁその中で隆太(flumpoolの山村隆太さん)が、“小説の中のことから楽曲にいく”みたいな、ちょっとロマンチックなアイディアを言ってて。すごいいいなって。のっち:ね。かしゆか:あとあれだよね。自分たちの恋愛の話をMCでしようっていうのを決めて。あ~ちゃん:あれやばいよね。かしゆか:各アーティストの恋愛話が聞けるっていうね。あ~ちゃん:初恋の話とか。かしゆか:人生最大の恋愛とかね。面白い話が絶対出てくるよね。クールにしてるアーティストとかの、ここでしか聞けない話がたくさん出てきそう。のっち:楽しみ~!かしゆか:みんなの聞きたい!あ~ちゃん:いや、気になるけど、自分らも言うんだよ。のっち:そうだわ~。あ~ちゃん:それ。さっき、セットリスト決めてるとき、私、忘れてて……。そしたらのっちが、「恋の話しなきゃだよ」って(笑)。のっち:時間いっぱいに、曲をやろうとしてたから(笑)。あ~ちゃん:そう。コーチェラで、うちらアツくなってるから(笑)。かしゆか:「もう1曲ぐらい入るんじゃない?」っていう(笑)。あ~ちゃん:でも、自分も喋るんだって思って、ちょっとドギマギしてるけど。のっち:ねぇ。あ~ちゃん:当日が楽しみですね。ということで『AMUSE FES 2019 IN MAKUHARI ~恋とか愛とか~』今年もお楽しみに!このイベントの詳細は、『Amuse Fes in MAKUHARI 2019』オフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/