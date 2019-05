[ALEXANDROS] 川上洋平 メンバー二人の容態を報告

[ALEXANDROS]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。療養中のドラム・庄村聡泰、ライブで負傷したベース・磯部寛之の容態と復帰の日程を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」5月21日(火)放送分)川上:今日はみなさんに大事なお話をさせていただきます。我々[ALEXANDROS]のドラマー・庄村聡泰くんが、腰の調子が悪くて長らく休ませていただいています。『Sleepless in Japan Tour』もサポートドラマーとしてBIGMAMAのリアド(偉武さん)、そしてFUZZY CONTROLのSATOKOちゃんにお願いしたりしていました。だけど休んだお陰で、病院の先生から「これだったら大丈夫」だと言っていただきました。聡泰自身もリハビリという感じでドラムプレイをしたところ、問題なさそうだという報告をメンバーも受けました。6月15日(土)16日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催されるツアーファイナルは、問題なく出来ることになりました。そして、ベースの磯部くんも骨折してしまったという報告もしないといけないですね(笑)。先日、ライブ中にステージで演奏中に転倒しまして、膝の皿を骨折してしまいまして……。その日は何とかアドレナリン全開で動きながらやっていたんですけど、終わった後病院に行ったら骨折していたと。「どうやって歩いていたんだろう?」って、みんな謎だったんですけど(笑)。ただ、彼の場合は演奏で足を使うということはないので、ライブに支障はなく引き続きパフォーマンスしていきます。そんなわけで、満身創痍の[ALEXANDROS]ではあるんですけど……僕も1月に喉をやっちゃっているので、人のことは言えないんですけど(笑)。ギターの白井くんだけ何もないので、白井くんだけでも何もないように!さいたまスーパーアリーナで庄村聡泰くんが復活しますので、久々に[ALEXANDROS]全員でライブが出来ます! みなさん、ぜひ楽しみにしていてください! そして、一刻も早い完治を祈っていただければと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/