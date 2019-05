EXILE NESMITH 丸山茂樹に「ゴルフがうまくなるコツ」を質問

EXILE NESMITHが音楽を肴によもやまトークを繰り広げる、「EXILE THE SECOND THE ON ~音~」。新放送サービスi-dioのチャンネル「TS ONE」でお届けしています。5月の1週目には、プロゴルファーの丸山茂樹さんがゲストに登場しました。当番組で、「最近、ゴルフを始めました」と話していたNESMITH。その際に、丸山さんに相談したことも報告していたのですが、今回は早くも番組での共演が実現。ゴルフ談議に花が咲きました。二人の出会いは4、5年前、丸山さんが所属するセガサミーホールディングスの会長が開催したお花見だったとのこと。NESMITHが1人で参加していたところ、丸山さんと初対面。その日のうちに、一緒に「Choo Choo TRAIN」を踊ったそうです。それ以来、NESMITHからライブへのお誘いなどはあったものの、しっかりと会うのは今回で3回目。そんな関係性の段階で、突然「ゴルフをやります。クラブの相談をしたいです」と連絡が来たことに驚いたという丸山さん。ですが、「“ゴルフと言えば俺”って、頼られてるな~」と思い、嬉しかったと話しました。ゴルフの話題に前ノリですが、実はまだ打ちっ放しに4、5回行ったレベルというNESMITH。そこで丸山さんに「何をすればうまくなるってありますか?」と質問。丸山さんは「今の時代は、ユーチューブやたくさんの雑誌がある」と話し、次のようにアドバイスしました。「スーパースター、タイガー・ウッズという素晴らしいお手本がいるわけです。だからネス君も、タイガー・ウッズの連続写真とかムービーとかを見続けて、一コマ一コマをコピーするような気持ちで(取り組む)。これが本当に大事です」NESMITHは、「そっか……。まずは見て、コピーしているうちに自分の形になっていくってことなんですね」と納得し、さらに、「ゴルフの魅力とは?」質問。丸山さんは、「自分との向き合いなので、良いも悪いも怒るも笑うも……喜怒哀楽全てが自分との闘いなんですよね。そして紳士淑女のスポーツといわれるだけあって、スコアも自己申告なんです。改ざんとか悪いことをしては絶対にいけないんです。メンタルの管理も自分ですよね。人のせいにはできない。これが、ゴルフの魅力です」と回答。深く頷くNESMITHに、さらに「ゴルフはスタート時間が決まっていて絶対遅刻はできない」と、プライベートでも約束の時間より30分前に到着しているというエピソードを披露。これには、「それは……あの、見つめ直そう。自分の中で律していきたいと思います」と、何か思い当たる節がありそうなNESMITHでした。あっという間に放送時間が終わりを迎え、名残惜しむ二人。次回、出演の際には、“練習場からのロケ”がしたいと話していました。丸山さんはTOKYO FMの番組『英語のアルク presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY』(土曜、7時~)のパーソナリティを担当しています。5月はNESMITHもゲストに登場するということです。<番組概要>番組名:EXILE THE SECOND THE ON ~音~パーソナリティ:EXILE NESMITH放送時間:(初回放送)月曜 21:30-22:00(リピート放送)火曜 7:30-8:00 / 17:30-18:00、土曜 22:00-22:30、日曜 12:00-12:30番組Webサイト:http://www.tokyosmart.jp/on