折坂悠太、過去の人気曲「道」と完全新曲「荼毘」のライブ映像公開

今月末より行われる"折坂悠太 Oneman Live 2019"の内容が発表となった。



キネマ倶楽部で5月30日、31日に行われる東京公演2DAYSは、東京を拠点に活動するメンバーから構成される「折坂悠太(合奏)」、UMEDA SHANGRI-LAで6月1日に行われる大阪公演は、京都を拠点に活躍するメンバーと共に新たに始動させた特別編成「折坂悠太(重奏)」で出演する。尚、チケットはいずれの公演も既にソールドアウトしている。



また、イベント内容の発表に伴い、「折坂悠太(重奏)」のライブ映像が公開となった。今回発表となったのは、重奏メンバーであるsenoo ricky(Dr./Cho.)、yatchi(Pf.)、宮田あずみ(Cb.)を迎え全く新しいアレンジに生まれ変わった過去の人気曲「道」と、完全新曲「荼毘」の2曲。













今回の映像は、折坂が音楽を始めて以来、初の遠征で訪れたのが京都の地であり、中でも多く足を運び、刺激を受けたライブハウスである木屋町UrBANGUILDを舞台に撮影を行った。監督は台風クラブの山本啓太、録音・ミックスはテニスコーツ、空間現代、ゑでぃまぁこんを手がけたことなどでも知られる西川文章が務める。



また、今回の発表に際して、折坂悠太のコメントが以下に届いている。



京都は初めて遠征に訪れた地です。ここで出会う、人・うた・街角は、よそから来た僕にそっと、塗り重ねられた命の気配を知らせてくれるのです。この地に脈々と流れる河の、そのほとりに立つ表現者に力添えいただき、(重奏)が動き出しました。6月1日、梅田シャングリラで会いましょう。応援よろしくお願いします。

折坂悠太





<リリース情報>







折坂悠太

『抱擁』

発売日:2019年6月5日

定価:1600円+税

形態:(7inch Analog)

=収録曲=

1. 抱擁

2. 櫂



<ライブ情報>



"折坂悠太 Oneman Live 2019" 追加公演

2019年5月30日(木) 東京キネマ倶楽部 SOLD OUT

2019年5月31日(金) 東京キネマ倶楽部 SOLD OUT

2019年6月1日(土) UMEDA SHANGRI-LA SOLD OUT



折坂悠太うえぶ(Official Web):http://orisakayuta.jp/