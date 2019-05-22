RIRI、KEIJU、小袋成彬が集結したユニットで話題のCMソング「Summertime」MV公開

先日配信スタートとなった「Dilemma （Produced by DJ CHARI & DJ TATSUKI） / JP THE WAVY & RIRI」が、iTunes HIPHOPチャートで1位を飾り、その「Dilemma」も収録されている、新作『Summertime EP』が本日発売となった。
そして「Summertime EP」のリードトラックとして収録されている、RIRI、KEIJU、小袋成彬が集結したユニットで話題の資生堂『アネッサ』CMソング2019「Summertime」のMVが公開。MVの監督には、星野源「Pop Virus」や米津玄師「TEENAGE RIOT」など、数々のヒット作を手掛ける、林響太朗をむかえ、夏の夜の少し切ない感じ、物語性を感じる、歌詞の世界観を表現した映像になっている。
今夜は銀座Sony Parkにて発売記念ライブを開催、スペシャルゲストとしてKEIJUの参加も決定している。1夜限りのリリースイベントにもぜひ足を運んでほしい。
＜リリース情報＞
RIRI
『Summertime EP』
価格：1700円（税込）
=収録曲=
1. Summertime / RIRI, KEIJU, 小袋成彬
2. Better Days
3. luv luv feat. Junoflo
4. HONEY （BUNNY Remix）
5. Dilemma （Produced by DJ CHARI & DJ TATSUKI） /JP THE WAVY & RIRI
＜ライブ情報＞
Sony Park 発売記念ライブ
2019年5月22日（水）「GINZA SONY PARK」PARK B4/ 地下4階
OPEN 19:30 START 20:00
即売開始時間：19:00～
内容：ミニライブ＋特典会（RIRI CD『Summertime EP』サイン会）
※詳しくはHPにて
http://www.riririririri.com/blog/2019/5/15/522-summertime-ep-
■RIRIオフィシャルHP：http://www.riririririri.com/
先日配信スタートとなった「Dilemma （Produced by DJ CHARI & DJ TATSUKI） / JP THE WAVY & RIRI」が、iTunes HIPHOPチャートで1位を飾り、その「Dilemma」も収録されている、新作『Summertime EP』が本日発売となった。
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