RIRI、KEIJU、小袋成彬が集結したユニットで話題のCMソング「Summertime」MV公開

先日配信スタートとなった「Dilemma (Produced by DJ CHARI & DJ TATSUKI) / JP THE WAVY & RIRI」が、iTunes HIPHOPチャートで1位を飾り、その「Dilemma」も収録されている、新作『Summertime EP』が本日発売となった。



そして「Summertime EP」のリードトラックとして収録されている、RIRI、KEIJU、小袋成彬が集結したユニットで話題の資生堂『アネッサ』CMソング2019「Summertime」のMVが公開。MVの監督には、星野源「Pop Virus」や米津玄師「TEENAGE RIOT」など、数々のヒット作を手掛ける、林響太朗をむかえ、夏の夜の少し切ない感じ、物語性を感じる、歌詞の世界観を表現した映像になっている。



今夜は銀座Sony Parkにて発売記念ライブを開催、スペシャルゲストとしてKEIJUの参加も決定している。1夜限りのリリースイベントにもぜひ足を運んでほしい。











<リリース情報>







RIRI

『Summertime EP』

価格:1700円(税込)



=収録曲=

1. Summertime / RIRI, KEIJU, 小袋成彬

2. Better Days

3. luv luv feat. Junoflo

4. HONEY (BUNNY Remix)

5. Dilemma (Produced by DJ CHARI & DJ TATSUKI) /JP THE WAVY & RIRI



<ライブ情報>



Sony Park 発売記念ライブ



2019年5月22日(水)「GINZA SONY PARK」PARK B4/ 地下4階

OPEN 19:30 START 20:00

即売開始時間:19:00~

内容:ミニライブ+特典会(RIRI CD『Summertime EP』サイン会)



※詳しくはHPにて

http://www.riririririri.com/blog/2019/5/15/522-summertime-ep-



■RIRIオフィシャルHP:http://www.riririririri.com/