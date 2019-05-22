フィロソフィーのダンス、自主企画「Singularity 4」にてHave a Nice Day! と対バン

フィロソフィーのダンスが、7月29日渋谷クラブ・クアトロにおいてHave a Nice Day！をゲストに迎えて自主企画「Singularity 4」を開催することを発表した。
フィロソフィーのダンス自主企画「Singularity 4」は、これまでVMO、SCOOBIE DO、ONIGAWARAといった、アイドル以外のジャンルのアーティストを迎えて行なってきた対バン企画。Have a Nice Day!はフィロソフィーのダンスのアルバム『ザ・ファウンダー』のシークレット・トラック「アイドル・フィロソフィー」のリミックスを担当していた。今回は彼らとの初の2マンライブとなる。
＜イベント情報＞
フィロソフィーのダンス
自主企画「Singularity 4」
2019年7月29日（月）渋谷CLUB QUATTRO
時間：開場 18:15 / 開演 19:00
前売りチケット代：4000円（ドリンク代別途）
チケット購入方法
▼フィロソフィーのダンス オフィシャルファンクラブ「Color Me Funk」先行
お一人様2枚まで（抽選）
5月23日（木）10:00～5月26日（日）23:59まで
http://danceforphilosophy-fc.com/singularity_4/
（スマートフォンからのみ）
▼各種プレイガイド先行（e＋、ぴあ、ローチケ）※抽選
6月1日（土）10:00 ～ 6月5日（水）23:59まで
▼一般発売
6月15日（土）10:00 ～ 7月28日（日）23:59まで
フィロソフィーのダンス HP
https://danceforphilosophy.com
フィロソフィーのダンスが、7月29日渋谷クラブ・クアトロにおいてHave a Nice Day！をゲストに迎えて自主企画「Singularity 4」を開催することを発表した。
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