フィロソフィーのダンス、自主企画「Singularity 4」にてHave a Nice Day! と対バン

フィロソフィーのダンスが、7月29日渋谷クラブ・クアトロにおいてHave a Nice Day！をゲストに迎えて自主企画「Singularity 4」を開催することを発表した。



フィロソフィーのダンス自主企画「Singularity 4」は、これまでVMO、SCOOBIE DO、ONIGAWARAといった、アイドル以外のジャンルのアーティストを迎えて行なってきた対バン企画。Have a Nice Day!はフィロソフィーのダンスのアルバム『ザ・ファウンダー』のシークレット・トラック「アイドル・フィロソフィー」のリミックスを担当していた。今回は彼らとの初の2マンライブとなる。





＜イベント情報＞



フィロソフィーのダンス

自主企画「Singularity 4」



2019年7月29日（月）渋谷CLUB QUATTRO

時間：開場 18:15 / 開演 19:00

前売りチケット代：4000円（ドリンク代別途）



チケット購入方法

▼フィロソフィーのダンス オフィシャルファンクラブ「Color Me Funk」先行

お一人様2枚まで（抽選）

5月23日（木）10:00～5月26日（日）23:59まで



http://danceforphilosophy-fc.com/singularity_4/

（スマートフォンからのみ）



▼各種プレイガイド先行（e＋、ぴあ、ローチケ）※抽選

6月1日（土）10:00 ～ 6月5日（水）23:59まで



▼一般発売

6月15日（土）10:00 ～ 7月28日（日）23:59まで



フィロソフィーのダンス HP

https://danceforphilosophy.com