猫もかかる魔の5月病
長い長いGWも終わり、だらーっとしてしまうのは人間だけではないようです。
まだまだ続くよ五月病#おかっぱ #おかっぱ猫 pic.twitter.com/gaK4RVjQ29— おかっぱ福麻呂 (@fukumaro22) 2019年5月11日
猫も五月病。 pic.twitter.com/K7dDTr0uFX— 月夜蟹（大腸に腹巻） (@beibon50) 2019年5月19日
実家から五月病みたいな猫の写真が送られてきて激しく共感中 pic.twitter.com/3QR4iKidO5— 香川愛生 Manao Kagawa (@MNO_shogi) 2019年5月10日
にゃんだかなぁ〜#五月病 #にゃんとちび #cat #保護猫 pic.twitter.com/LmG9lVu1rZ— にゃんとちび (@nyan_to_chibi) 2019年5月7日
はい五月病！！！！！今この瞬間から五月病になりました〜！！！！！もう外に出れませ〜ん！！！！！五月病だから無理で〜す！！！！！五月病に効く薬はないので治りませ〜ん！！！！！もう1mmも動きたくないので💩もここでしま〜す！！！！！五月病のせいで全部めちゃくちゃで〜す！！！！！！！ pic.twitter.com/CW5WAffDXP— おかっぱ福麻呂 (@fukumaro22) 2019年4月30日
猫だけではなかった!
五月病なのかね— 中野さとる (@aerial2009) 2019年5月9日
頑張れスーさん#雀 #スズメ #すずめ #sparrow #鳥 #小鳥 #野鳥 #bird pic.twitter.com/WMReirlGuN
癒されて元気が出てきますね。