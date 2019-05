Perfume 北米滞在中に覚えた使える英会話とは

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。海外ツアー「Perfume WORLD TOUR 4th『FUTURE POP』」で北米に滞在していた1ヵ月間に覚えた、“普通に使える英会話”について考えてみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」5月20日(月)放送分)のっち:私たちは1ヵ月ほどの北米ツアーの間、普通に北米で生活しましたね。あとMCも英語で頑張りましたけど、普段の生活で普通に使える英会話……?あ~ちゃん:何回も言ったのは、「How long will it take?」。“どのぐらいかかる?”って、ずっと言ってた。かしゆか:移動が多いからね。あ~ちゃん:ずっとバスに乗ってるからね。いつどこに着くかわからないままずっと乗っていることが、ほんまに苦痛になってくるんよ。だからとにかく時間が聞きたいわけ。のっち:聞きたいね~。あ~ちゃん:「何分?」って聞いて「60分」って言ったら、「OK、靴脱ぎま~す」って(笑)。かしゆか:(笑)。時間によって自分の過ごし方も変わるから、先に聞くっていうね。のっち:しかもそれ、あ~ちゃん担当だったよね(笑)。あ~ちゃん:うん。私、いちばん前に座ってたから。かしゆか:そうそう。酔っちゃうから前に(座っていた)。それで私たちも、時間を聞いて「OK~」って(笑)。のっち:後ろのほう(の席)で(笑)。かしゆか:あと、お店とかはとにかく「Can I have~?」だよね。あ~ちゃん:そうだね。「May I have~?」とか。かしゆか:“これいいですか?”、“なんですか?”っていうのも、全部それ。のっち:それで大体いったね。あとスーパーとかで、「How are you?」って言われるのよ、レジで。かしゆか:もうね、とにかくお店に入った瞬間にみんなに声かけられるよね。取り敢えず「Hi!」って返事する。何でも「Hi!」でいける。「Excuse me.」って言う前に、「Hi!」って言ったら振り向いてくれる(笑)。のっち:笑顔でね。あ~ちゃん:あと、あれもよく言ったな。「You too!」。必ず「Have a nice day!」って最後に言って送り出してくれるんだよね。で、そこで「You too!」って言う。かしゆか:“良い1日を~”みたいに言われるから、“あなたもね!”って言って返すのが、セットなんだよね。あ~ちゃん:そうそう。かしゆか:あとお偉いさんにいっぱい会うから……すごく褒めてくれるんだよね。それで、「I appreciate it.」もすごい言ったね。あ~ちゃん:ずっと言ってたね。のっち:「Thank you.」より、ちょっと丁寧な感じ。あ~ちゃん:めっちゃ言ったな。でも言いづらいんだ、あれ。かしゆか:モゴモゴモゴって。口が追いつかない(笑)。のっち:でも伝わってた。大丈夫だよ。発音どうこうじゃなくて気持ちだなって思った。あ~ちゃん:それは言えてるよ。のっち:「Nice to meet you.」も何回も言ったしね。はじめましての人は「Nice to meet you.」で、2回目、3回目の“会えて嬉しいよ”は「Nice to see you.」なんだって勉強になった。あ~ちゃん:何回もいろいろな人とやるから勉強になるよね。のっち:勉強になる。あんなに反復練習できることないよね。かしゆか:確かに(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/