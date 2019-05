メルボルン・ビクトリーが、今シーズン限りで退団する元日本代表MF本田圭佑にクラブ公式ツイッターで惜別の言葉を送った。

公式ツイッターは「Thank you and all the best」と綴った後に、「Keisukeの新天地での成功を祈っています!」と日本語のメッセージを添えて本田に感謝の意を示した。

本田は2018年にオーストラリアにやってきてから、1シーズンでリーグ戦18試合に出場し7ゴール5アシストを記録した。メルボルン・ビクトリーは22日、ACLグループステージ第6節でサンフレッチェ広島と対戦するが、この試合が本田にとってラストマッチになることも、併せて発表されている。

本田の次なる挑戦の場はどこになるのか、注目が集まる。