新体制で再スタート！ NoGoDが新アルバム『神劇』に込めた想い

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。5月13日(月)の放送では、NoGoDからヴォーカルの団長さんが登場。4月10日(水)にリリースしたニューアルバム『神劇』について語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年5月13日(月)放送より)逹瑯:ニューアルバム『神劇』はどんな作品に仕上がりましたか?団長:個人的には、初期の勢いがある、メロディを重視したアルバムになったかなと思っております。逹瑯:やっぱり新体制になって気合が入ってるっていうのが、バンド名がタイトルに入っていることからも感じられるよね。団長:そうですね。ここ数年は英語のタイトルが多かったんですけど。ギターのKyrieさんが、「今回は昔みたいに漢字のタイトルにしたいんだ」って。俺発信じゃなくて逆にメンバーからの発信で。やっぱりメンバーも共通認識で、これが再スタート、大事な作品だっていうのを感じていたんでしょうね。逹瑯:そうだよね。団長:はい。あと、アタックのほうの「進撃」と「ここからの再スタート」、「攻めるぞ」ということとか。あとは今回のアルバムが「舞台」や「劇」とかそういうものをコンセプトにしているので、それも含めて造語的な感じで「神」に劇場の「劇」と書いて『神劇』というタイトルになりました。