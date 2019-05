8月31日に新潟・HARD OFF ECOスタジアム新潟で行われるライブイベント「音楽と髭達2019-最後の花火-」の出演アーティストが発表された。

出演が決定したのはOfficial髭男dism、King Gnu、郷ひろみ、THE ORAL CIGARETTES、SHISHAMO、東京スカパラダイスオーケストラ、04 Limited Sazabys、MAN WITH A MISSION、WANIMAの9組。「ホクチケドッココム」では7月6日までチケットの先行予約を受け付けている。

音楽と髭達2019-最後の花火-

2019年8月31日(土)新潟県 HARD OFF ECOスタジアム新潟

OPEN 8:30(予定) / START 11:00(予定)

<出演者>

Official髭男dism / King Gnu/ 郷ひろみ/ THE ORAL CIGARETTES/ SHISHAMO/ 東京スカパラダイスオーケストラ/ 04 Limited Sazabys/ MAN WITH A MISSION/ WANIMA