オースティン・マホーン、10月の東京公演でTravis Japanとの共演が決定

「ダーティ・ワーク」の大ヒットで知られるオースティン・マホーンの来日公演が10月に決定。大阪・東京それぞれ一夜限りのスペシャルなステージとなる。
今回の東京公演では、スペシャル・ゲストとしてジャニーズJr.内のグループ＝Travis Japanの出演が決定。ダンスパフォーマンスに定評がある彼らだけに、オースティンとどんなコラボレーションを繰り広げるのか期待が高まる。
7月27日のチケット一般発売に先駆けて、6月29日12:00から7月7日23:59までプレイガイドにて抽選先行がスタートする。VIP ミート＆グリートなどの特典詳細は、公演の特設サイトをチェックしてほしい。
＜来日公演情報＞
Austin Mahone Japan Tour 2019
2019年10月11日(金) Zepp Osaka Bayside
open 18:30 / start 19:30
1Fスタンディング¥7,800 (税込・入場時別途ドリンク代)
プレミアム1Fスタンディング(1F前方エリア) ¥9,800 (税込・入場時別途ドリンク代)
2F指定席 ¥9,800 (税込・入場時別途ドリンク代)
VIPミート&グリート プレミアム1Fスタンディング¥30,000(税込・入場時別途ドリンク代)
2019年10月14日(月・祝) 横浜アリーナ
With Special Guest：Travis Japan (Tokyo Only)
open 17:00 / start 18:30
S指定席 ¥9,800 (税込)
スタンディング ¥9,800 (税込)
プレミアムスタンディング(アリーナ前方エリア) ¥12,800 (税込)
VIPミート&グリート プレミアムスタンディング ¥30,000 (税込)
(問)H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp
プレイガイド 最速抽選先行：6/29(土)12:00～7/7(日)23:59
https://www.hipjpn.co.jp/live/austinmahone/
「ダーティ・ワーク」の大ヒットで知られるオースティン・マホーンの来日公演が10月に決定。大阪・東京それぞれ一夜限りのスペシャルなステージとなる。
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