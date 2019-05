フジテレビの動画配信サービス・FODでは、6月28日に公開される映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』のワールドプレミア試写会に参加できる3泊5日ロサンゼルス旅行のプレゼントキャンペーンを開始した。

FODでは、『スパイダーマン』シリーズをはじめ、『アイアンマン』『バイオハザード』シリーズ、『トータル・リコール』などの映画や、『ハンニバル』『マスターズ・オブ・セックス』といったドラマなど、海外作品を数多く配信。そこで、1組2名を『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』のワールドプレミア試写会に招待する。

応募方法は、きょう20日から31日までにFODの公式Twitter(@fujitvplus)をフォローし、プレゼント募集ツイートをリツイート、またはFODで配信中の作品から好きな番組名と「#FODは動画も雑誌も見放題」をつけてツイート。抽選の上、6月5日に当選者へ直接ダイレクトメッセージで連絡される。

応募資格は、21歳以上(2019年5月現在)で、日本国内在住。同伴者も21歳以上に限られる。

