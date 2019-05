betcover!!、avex内レーベルcutting edgeより7月にメジャーデビュー

betcover!! が今年7月に、avex内レーベルcutting edgeよりメジャーデビュー、1stアルバムをリリースすることを発表した。



betcover!! は、ヤナセジロウによるプロジェクト。2016年にロッキングオン主催の「RO69 JACK for COUNT DOWN JAPAN」で優勝し、「COUNT DOWN JAPAN 16/17」に出演。また、Apple Music,Spotifyで期待のNEW ARTISTとして取り上げられ、楽曲「COSMO」が2018年1月スペースシャワーTVのローテーションする「it!」にも選出された。



そんなbetcover!! が今回メジャーデビューを発表。7月24日に発売するメジャー1stアルバムのタイトルは『中学生』。CDには全10曲収録され、DVD付き商品には、「異星人」「海豚少年」のミュージックビデオとレコーディングドキュメント映像が収録される予定となっている。



また、レコ発ライブを8月23日に渋谷WWWで開催する事も決定。チケットの購入方法や詳細などは、追って発表される。





<リリース情報>



betcover!!

『中学生』

発売日:2019年7月24日(水)

レーベル:cutting edge



CD+DVD

価格:3300円+税



CDのみ

価格:2800円+税



=収録曲=

1. 羽

2. 水泳教室

3. 異星人

4. 決壊

5. 雲の上

6. 世界は広いよ

7. ゆめみちゃった

8. 海豚少年

9. 素直な気持ち

10. 中学生

全10曲収録予定



=DVD収録=

・異星人 MUSIC VIDEO

・海豚少年 MUSIC VIDEO

・レコーディングドキュメント



<ライブ情報>



betcover!!レコ発ライブ

2019年8月23日(金)渋谷WWW

チケットの購入方法や詳細は追ってご案内します。



betcover!! オフィシャルサイト:https://artist.aremond.net/betcover/