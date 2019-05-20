岸本斉史原作による舞台「ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』～暁の調べ～」再演版の個別ビジュアルが公開された。
お披露目されたビジュアルは伊藤優衣演じる春野サクラ、君沢ユウキ演じるはたけカカシ、藤田玲演じるヤマト、定本楓馬演じるサイ、大湖せしる演じる綱手の5名分。各キャストのコメントを収めた動画も配信されている。
「ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』～暁の調べ～」は10月25日から11月4日まで大阪・大阪メルパルクホール、11月8日から11月10日まで東京・TOKYO DOME CITY HALL、11月15日から12月1日まで東京・天王洲銀河劇場で上演。チケットの一般販売は9月1日にスタートする。
「ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』～暁の調べ～」再演
大阪公演
日程：2019年10月25日（金）～11月4日（月・休）
会場：大阪メルパルクホール
東京公演
日程：2019年11月8日（金）～11月10日（日）
会場：TOKYO DOME CITY HALL
日程：2019年11月15日（金）～12月1日（日）
会場：天王洲銀河劇場
スタッフ
原作：「NARUTO-ナルト-」岸本斉史（集英社 ジャンプ コミックス刊）
脚本・演出：児玉明子
音楽：和田俊輔
キャスト
うずまきナルト：松岡広大
うちはサスケ：佐藤流司
春野サクラ：伊藤優衣
はたけカカシ：君沢ユウキ
ヤマト：藤田玲
サイ：定本楓馬
薬師カブト：岡田亮輔
綱手：大湖せしる
鬼灯水月：萩尾圭志
香燐：七木奏音
重吾：山口智也
ペイン：輝馬
干柿鬼鮫：林野健志
デイダラ：辻諒
トビ：片山浩憲
白崎誠也、寒川祥吾、宮川連、佐藤丈、松林篤美、倉知あゆか
大蛇丸：悠未ひろ
うちはイタチ：良知真次
演奏：土屋玲子（二胡）、加古臨王（和太鼓）
(c)岸本斉史 スコット／集英社 (c)ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」製作委員会2019