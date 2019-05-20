岸本斉史原作による舞台「ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』～暁の調べ～」再演版の個別ビジュアルが公開された。

お披露目されたビジュアルは伊藤優衣演じる春野サクラ、君沢ユウキ演じるはたけカカシ、藤田玲演じるヤマト、定本楓馬演じるサイ、大湖せしる演じる綱手の5名分。各キャストのコメントを収めた動画も配信されている。

「ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』～暁の調べ～」は10月25日から11月4日まで大阪・大阪メルパルクホール、11月8日から11月10日まで東京・TOKYO DOME CITY HALL、11月15日から12月1日まで東京・天王洲銀河劇場で上演。チケットの一般販売は9月1日にスタートする。

「ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』～暁の調べ～」再演

大阪公演

日程：2019年10月25日（金）～11月4日（月・休）

会場：大阪メルパルクホール

東京公演

日程：2019年11月8日（金）～11月10日（日）

会場：TOKYO DOME CITY HALL



日程：2019年11月15日（金）～12月1日（日）

会場：天王洲銀河劇場

スタッフ

原作：「NARUTO-ナルト-」岸本斉史（集英社 ジャンプ コミックス刊）

脚本・演出：児玉明子

音楽：和田俊輔

キャスト

うずまきナルト：松岡広大

うちはサスケ：佐藤流司



春野サクラ：伊藤優衣

はたけカカシ：君沢ユウキ



ヤマト：藤田玲

サイ：定本楓馬

薬師カブト：岡田亮輔



綱手：大湖せしる



鬼灯水月：萩尾圭志

香燐：七木奏音

重吾：山口智也



ペイン：輝馬

干柿鬼鮫：林野健志

デイダラ：辻諒

トビ：片山浩憲



白崎誠也、寒川祥吾、宮川連、佐藤丈、松林篤美、倉知あゆか



大蛇丸：悠未ひろ



うちはイタチ：良知真次



演奏：土屋玲子（二胡）、加古臨王（和太鼓）

(c)岸本斉史 スコット／集英社 (c)ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」製作委員会2019