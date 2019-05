スピッツ、6月リリースの新曲オンエア解禁&毎年恒例夏のレギュラーライブ発表

6月19日にリリースされるスピッツの新曲「優しいあの子」が遂に全国で一斉にオンエア解禁、更に夏のスピッツのレギュラーライブイベントの開催が決定した。



今回の新曲は、NHK連続テレビ小説「なつぞら」の主題歌となっており、現在公開されている「優しいあの子」特設サイトには、全国のラジオDJや番組関係者から、写真付きの「優しいあの子」オンエア宣言やコメントも寄せられている。新曲「優しいあの子」についての情報を含め、詳しくは特設サイトにて。



そして、今年もスピッツのレギュラーイベントで全国3ヶ所での開催が決定した。8月22日〜24日の 「ロックロックこんにちは!」は大阪・Zepp Namba(OSAKA)にて、8月31日と9月1日 「ロックのほそ道」は宮城・ゼビオアリーナ仙台、そして、9月4日と5日「新木場サンセット」が東京・新木場STUDIO COASTで予定されている。



今年23回目を迎える大阪の「ロックロックこんにちは!」3公演のうち、初日8月22日の公演は、タイトルを「ロックロックこんにちは!Ver.23 〜バック・トゥ・ザ・Nin-Nin Carnival 2018〜」として、昨年台風で公演中止となりチケットの払い戻しを行った「ロックロックこんにちは!Ver.22 〜Nin-Nin Carnival〜」2018年8月23日公演のチケット購入者を対象に、2019年8月22日(木)公演の特別優先受付を行うとのことで、昨年予定していた出演者そのままのラインナップ(indigo la End / サニーデイ・サービス / スピッツ / My Hair is Bad)が発表されている。詳細は、「ロックロックこんにちは!」特設サイト内特別専用受付情報でチェックしよう。



また、東北6県のホールを順に巡って来た後、仙台のライヴハウスで開催を続けていた「ロックのほそ道」は、今年10周年を迎えるということで、会場をアリーナに移しての開催となる。



「ロックロックこんにちは!Ver.23 〜News-23〜」(大阪)をはじめ、「ロックのほそ道 ~10th Anniversary Special〜」(宮城)、「新木場サンセット2019」(東京)ともに、毎年注目の出演者などの詳細は追って発表されるとのこと。





<リリース情報>







スピッツ

ニューシングル「優しいあの子」



発売日:2019年6月19日(水)

価格:1000円+tax



=収録曲=

1. 優しいあの子 (NHK 連続テレビ小説「なつぞら」主題歌)

2. 悪役



『優しいあの子』特設サイト

https://www.universal-music.co.jp/spitz/sp2019/



<ライブ情報>



「ロックロックこんにちは!Ver.23 〜バック・トゥ・ザ・Nin-Nin Carnival 2018〜」

2019年8月22日(木)

「ロックロックこんにちは!Ver.23 〜News-23〜」

2019年8月23日(金) / 24日(土)

◇お問い合わせ プラムチャウダー 06-6357-6969 (平日 12:00〜18:00)



「ロックロックこんにちは!」詳細

http://www.plumchowder.com/rockrock/23/





「ロックのほそ道 ~10th Anniversary Special〜」



2019年8月31日(土) / 9月1日(日)

◇お問い合わせ ノースロードミュージック 022-256-1000 (平日 11:00〜18:00)

「ロックのほそ道」詳細

https://www.north-road.co.jp/detail/detail.php?eid=43805





Spitz × VINTAGE ROCK std. presents

「新木場サンセット2019」



2019年9月4日(水) / 5日(木)

◇お問い合わせ VINTAGE ROCK std. 03-3770-6900 (平日 12:00〜17:00)

「新木場サンセット2019」詳細

http://www.sun-set.info





SPITZ OFFICIAL WEB SITE :https://spitz-web.com/

スピッツ夏のLIVE情報:https://spitz-web.com/summer/2019