明治安田生命J3リーグ第9節が18日から19日にかけて各地で行われた。
首位ギラヴァンツ北九州と2位カマタマーレ讃岐の首位攻防戦は1－1のドローで順位に変動はなし。いわてグルージャ盛岡を1－3で破ったセレッソ大阪U－23が3位に進出している。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第9節
藤枝MYFC 1ー1 ザスパクサツ群馬
カターレ富山 3ー1 ガンバ大阪Uー23
ヴァンラーレ八戸 0ー1 アスルクラロ沼津
いわてグルージャ盛岡 1ー3 セレッソ大阪U－23
ブラウブリッツ秋田 0ー0 FC東京U－23
福島ユナイテッドFC 1ー2 AC長野パルセイロ
Y.S.C.C横浜 1ー3 SC相模原
カマタマーレ讃岐 1ー1 ギラヴァンツ北九州
ロアッソ熊本 3－2 ガイナーレ鳥取
■J3順位表
1位 北九州（勝ち点18／得失点差＋5）
2位 讃岐（勝ち点18／得失点差＋4）
3位 C大23（勝ち点17／得失点差＋5）
4位 熊本（勝ち点17／得失点差＋4）
5位 藤枝（勝ち点17／得失点差0）
6位 富山（勝ち点14／得失点差2）
7位 岩手（勝ち点13／得失点差0）
8位 G大23（勝ち点12／得失点差＋4）
9位 沼津（勝ち点12／得失点差0）
10位 長野（勝ち点12／得失点差－1）
11位 相模原（勝ち点11／得失点差－1）
12位 秋田（勝ち点10／得失点差－1）
13位 群馬（勝ち点9／得失点差－1）
14位 鳥取（勝ち点9／得失点差－3）
15位 福島（勝ち点9／得失点差－4）
16位 YS横浜（勝ち点9／得失点差－7）
17位 八戸（勝ち点8／得失点差－1）
18位 F東23（勝ち点7／得失点差－4）
■J3第10節（5月30日、6月1日、2日）
▼30日
19:00 Ｃ大23 vs 八戸
▼6月1日
13:00 鳥取 vs 讃岐
15:00 群馬 vs Ｆ東23
17:00 相模原 vs 岩手
▼6月2日
13：00 秋田 vs 福島
13：00 沼津 vs YS横浜
14：00 長野 vs 富山
14：00 Ｇ大23 vs 藤枝
16：00 北九州 vs 熊本