明治安田生命J2リーグ第14節が行われた

　明治安田生命J2リーグ第14節が各地で行われた。

　首位のモンテディオ山形は敵地で徳島ヴォルティスと対戦。9分に先制を許す苦しい展開となったが、80分にPKで同点とし勝ち点「1」をしぶとく掴んだ。水戸ホーリーホックと柏レイソルの上位対決はともに決定力に欠きスコアレスドローに終わった。

　ジェフユナイテッド千葉はFWの船山貴之とクレーベがともに2点を記録するなど合計5点を挙げてFC岐阜に5－1の大勝。敗れた
岐阜は最下位に沈んでいる。

　今節の結果と順位表は以下の通り。

■J2第14節

大宮アルディージャ　0ー0　栃木SC
アルビレックス新潟　2ー3　愛媛FC
アビスパ福岡　0ー3　ヴァンフォーレ甲府
鹿児島ユナイテッドFC　1ー2　横浜FC
水戸ホーリーホック　0ー0　柏レイソル
ツエーゲン金沢　0ー1　V・ファーレン長崎
レノファ山口FC　2ー3　東京ヴェルディ
徳島ヴォルティス　1ー1　モンテディオ山形
ジェフユナイテッド千葉　5ー1　FC岐阜
FC町田ゼルビア　2ー2　京都サンガF.C.
ファジアーノ岡山　1ー0　FC琉球

■J2順位表
1位　山形（勝ち点28／得失点差＋9）
2位　水戸（勝ち点27／得失点差＋9）
3位　大宮（勝ち点26／得失点差＋6）
4位　甲府（勝ち点23／得失点差＋9）
5位　京都（勝ち点23／得失点差＋4）
6位　柏（勝ち点23／得失点差＋4）
7位　金沢（勝ち点22／得失点差＋9）
8位　長崎（勝ち点21／得失点差2）
9位　琉球（勝ち点20／得失点差＋3）
10位　東京V（勝ち点20／得失点差2）
11位　岡山（勝ち点19／得失点差0）
12位　横浜FC（勝ち点18／得失点差－1）
13位　新潟（勝ち点17／得失点差＋2）
14位　徳島（勝ち点17／得失点差－1）
15位　千葉（勝ち点17／得失点差－4）
16位　町田（勝ち点16／得失点差－8）
17位　愛媛（勝ち点15／得失点差－5）
18位　鹿児島（勝ち点14／得失点差－5）
19位　栃木（勝ち点14／得失点差－6）
20位　山口（勝ち点12／得失点差－7）
21位　福岡（勝ち点12／得失点差－9）
22位　岐阜（勝ち点12／得失点差－13）

■J2第13節対戦カード（11日、12日）

▼25日
14:00 京都 vs 山口
14:00 長崎 vs 徳島
15:00 東京V vs 千葉
16:00 甲府 vs 横浜FC
17:00 愛媛 vs 水戸
19:30 琉球 vs 新潟
▼26日
13:00 鹿児島 vs福岡
14:00 山形 vs 金沢
14:00 栃木 vs 岡山
15:00 柏 vs 大宮
19:00 岐阜 vs 町田