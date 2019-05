明治安田生命J2リーグ第14節が各地で行われた。

首位のモンテディオ山形は敵地で徳島ヴォルティスと対戦。9分に先制を許す苦しい展開となったが、80分にPKで同点とし勝ち点「1」をしぶとく掴んだ。水戸ホーリーホックと柏レイソルの上位対決はともに決定力に欠きスコアレスドローに終わった。

ジェフユナイテッド千葉はFWの船山貴之とクレーベがともに2点を記録するなど合計5点を挙げてFC岐阜に5-1の大勝。敗れた

岐阜は最下位に沈んでいる。

今節の結果と順位表は以下の通り。

■J2第14節

大宮アルディージャ 0ー0 栃木SC

アルビレックス新潟 2ー3 愛媛FC

アビスパ福岡 0ー3 ヴァンフォーレ甲府

鹿児島ユナイテッドFC 1ー2 横浜FC

水戸ホーリーホック 0ー0 柏レイソル

ツエーゲン金沢 0ー1 V・ファーレン長崎

レノファ山口FC 2ー3 東京ヴェルディ

徳島ヴォルティス 1ー1 モンテディオ山形

ジェフユナイテッド千葉 5ー1 FC岐阜

FC町田ゼルビア 2ー2 京都サンガF.C.

ファジアーノ岡山 1ー0 FC琉球

■J2順位表

1位 山形(勝ち点28/得失点差+9)

2位 水戸(勝ち点27/得失点差+9)

3位 大宮(勝ち点26/得失点差+6)

4位 甲府(勝ち点23/得失点差+9)

5位 京都(勝ち点23/得失点差+4)

6位 柏(勝ち点23/得失点差+4)

7位 金沢(勝ち点22/得失点差+9)

8位 長崎(勝ち点21/得失点差2)

9位 琉球(勝ち点20/得失点差+3)

10位 東京V(勝ち点20/得失点差2)

11位 岡山(勝ち点19/得失点差0)

12位 横浜FC(勝ち点18/得失点差-1)

13位 新潟(勝ち点17/得失点差+2)

14位 徳島(勝ち点17/得失点差-1)

15位 千葉(勝ち点17/得失点差-4)

16位 町田(勝ち点16/得失点差-8)

17位 愛媛(勝ち点15/得失点差-5)

18位 鹿児島(勝ち点14/得失点差-5)

19位 栃木(勝ち点14/得失点差-6)

20位 山口(勝ち点12/得失点差-7)

21位 福岡(勝ち点12/得失点差-9)

22位 岐阜(勝ち点12/得失点差-13)

■J2第13節対戦カード(11日、12日)

▼25日

14:00 京都 vs 山口

14:00 長崎 vs 徳島

15:00 東京V vs 千葉

16:00 甲府 vs 横浜FC

17:00 愛媛 vs 水戸

19:30 琉球 vs 新潟

▼26日

13:00 鹿児島 vs福岡

14:00 山形 vs 金沢

14:00 栃木 vs 岡山

15:00 柏 vs 大宮

19:00 岐阜 vs 町田