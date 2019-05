lyrical schoolが昨日5月18日、東京都内でフリーライブ「lyrical school FREE LIVE “全校集会” Vol.1」を行った。

都内のとある体育館で、朝10:30にヘッズ(lyrical schoolファンの呼称)を招集する“全校集会”として実施されたこのフリーライブ。リリスクのプロデューサー・キムヤスヒロ氏の「ただいまより、lyrical school第1回全校集会を開催いたします」というかしこまった挨拶に始まり、メンバーはそろいのジャージ姿でステージに登壇すると、わずかに緊張の面持ちでパイプ椅子に着席する。そして「グループを代表し、メンバーのminanより挨拶と報告がございます」とキム氏に促されたminanが、壇上中央に用意されたマイクの前へ。「皆さん、おはようございます」とさわやかに挨拶したminanは「こうして集まってもらったのにはもちろん理由がありまして、それは皆さんによい報告をするためです。こんな仰々しく体育館を借りて、こんな早くに集まっていただいて、きっと皆さんは『さぞかし大きな発表があるんだろうな。ちょっとやそっとじゃ驚かないぞ』と思われていることでしょう。わかりますよ。ただ、『想定内だったわー』という感じを出されるとすごく凹むので、よりリアクションをお願いします」とヘッズを促す。

「私は『楽しむ準備はできてますか?』という言葉があまり好きじゃないですけど、今日はこう言おうと思います。皆さん、喜ぶ準備はできてますか?」という煽りに沸き立つヘッズに対し、minanが用意した発表は、ビクターエンタテインメント内のレーベル・CONNECTONE(コネクトーン)への移籍。キングレコードを離れ、現在の5人体制になってから約2年間、彼女たちは自主レーベルで活動を続けてきた。2度目のメジャーデビュー発表で、体育館には大きなどよめきと歓声、拍手がこだまする。「令和もリリスク、突っ走っていきます」とminanは高らかに宣言し、hime、hinako、risano、yuuは全身で喜びを表現した。続いてステージにはCONNECTONEのレーベルヘッド・高木亮氏が登壇し、リリスクへの期待を語ると共に、6月26日に移籍第1弾となるデジタルシングル「LAST DANCE」をリリースすること、この楽曲を皮切りに3カ月連続の配信リリースを行うこと、そして9月に11日に移籍第1弾アルバム「BE KIND REWIND」をリリースすることを報告した。リリスクにとってラップグループの大先輩であるRHYMESTERをはじめ、SANABAGUN.、Awesome City Club、Neetz、集団行動、Reolといった個性派アーティストを擁するCONNECTONE。高木氏は「新しい戦力として迎えることができて本当にうれしいですし、盛り上げていきたいとスタッフ一同気合いを入れているところです」とリリスクに期待を寄せた。

その後メンバーは1人ずつ意気込みを語っていく。yuuは「いろいろ経てここまで来れたことをうれしく思います。1つひとつ噛み締めて、これからもしっかりがんばっていきたいと思います、5人で」と涙を流しながら決意を伝え、ヘッズから拍手喝采を浴びた。ビクターのマスコット犬・ニッパーと会話ができる、と謎の告白をしたrisanoは「ニッパーくんに『一緒に世界ツアー行くからお前がんばれよ』って言われたんで、皆さん世界ツアーのときは一緒に付いてきてください」とワールドワイドな活躍を宣言。大のヒップホップ好きとして知られるhimeは「私がKANDYTOWN好きなのは有名な話ですけど、中でも推しメンのNeetzさんとレーベルメイトになることができました!」と喜び、「今までの活動で見られなかった景色、立てなかった舞台にもどんどん行きたいと思うので、これからも新しい景色を一緒に見ていきましょう」とヘッズに呼びかける。hinakoは「私も『新しい景色を一緒に見よう』と言おうとしてたのに」と手詰まりになりながらも、「え、うれしい! みんなとたくさんたくさん楽しい思い出を作っていきたいです!」と無邪気な笑顔を見せた。そして最後にminanが「こちら側は見ての通りハッピーハッピーイエーって感じなので、皆さんもただ喜んで、何も心配せず一緒に楽しんでもらえたらと思います」と締めくくり、5人はフリーライブへ。移籍第1弾楽曲「LAST DANCE」を含む15曲をほぼノンストップで畳みかけ、2度目のメジャーデビューに弾みを付けた。

2019年5月18日「lyrical school FREE LIVE “全校集会” Vol.1」セットリスト

01. LAST DANCE

02. (GET AROUND!)TOKYO GIRLS!!

03. DANCE WITH YOU

04. PIZZA

05. つれてってよ

06. シャープペンシル feat. SUSHIBOYS

07. 消える惑星

08. Tokyo Burning

09. High5

10. CRAWL(For You!)

11. 夏休みのBABY

12. 秒で終わる夏

13. Hey!Adamski!

14. パジャマパーティー

15. NOW!