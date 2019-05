ドナルド・グローヴァーの成功を支えたクリエイティヴチーム「Royalty」独占取材

チャイルディッシュ・ガンビーノの次回作がプロジェクト最後の作品になることは度々噂されてきたが、それは単にチャイルディッシュ・ガンビーノという名義の終わりという意味かもしれない。あるいは、ドナルド・グローヴァーが音楽活動を辞めるということだろうか。長年ガンビーノのマネージャーを務めてきたマネージャー、ファム・ウデオルジはこの件に関して頑なに口を閉ざし、真意を一切明かそうとしない。



「煽りたがる人の気が知れないよ」と本人。「これで終わりだっていうのにさ。『ゲーム・オブ・スローンズ』みたいに騒ぎ立てたり、ガンビーノ・アイスクリームをやる必要もなかろうに」



さらに彼はこう続けた。「誰でも人生のある時期に、その時のタイミングでハッと閃くときがある。ある特定の時期に、ある特定の考えが生まれる瞬間。アルバムに関して言えば、俺たちはずっと手探り状態だった。誰でも好きなことを気軽にできる時代に、特別なことをするにはどうすればいいんだろうってね」



挑戦的で、つかみどころがなく、知的な集団。それが「Royalty」だ。



「Royalty」はドナルド・グローヴァーの数々のプロジェクトを陰で支えるチーム。ファム・ウデオルジ、ステファン・グローヴァー、イブラ・エイク、ジャマル・”スワンク”・オロリ、チャド・テイラー、マイルス・コンスタンティンは、過去7年間かけてアーティスティックなアイデアを形にしては世に送り出し、自らの手でビジネスを切り拓いた。



彼らはチャイルディッシュ・ガンビーノのミックステープ(『Royalty』『STN MTN/ Kawai』)とアルバム(『Because The Internet』『Awaken, My Love!』)を手がけた。またタイアップでは、Google、Amazon、Spotify、Adidasと手を組んだ。FX向けに制作したテレビドラマ『アトランタ』は批評家の間でも高い評価を受け、商業的にも大ヒット。すると今度は、TVや映画業界中から引っ張りだこになった。







ドナルド・グローヴァー人気は今のところ落ち着いているが、2010年代初期のラップブログの世界から生まれたグループにとって、こうした出来事はヒョウタンから駒、まったく予想外のことだった。ローリングストーン誌は、コーチェラ・フェスティバルでヘッドライナーを務めるガンビーノのステージの数時間前にRoyaltyの6人のメンバーに直撃取材。成功の秘訣を語ってもらった。



ことの始まりは2012年。その名もずばり『Royalty』というガンビーノのミックステープ製作中のことだった。このとき、ドナルドの弟ステファンがスワンクと大学で出会い、友人となった2人はアトランタでミュージシャンを目指してひそかに作品作りに励む。そのときの作品が、のちに人気テレビドラマの脚本家としての才能に大いに生かされることになるのだ。「音楽業界を攻略しようと奮闘していた俺とステファンの人生は、まさに『アトランタ』そのものだよ」とスワンク。「あれが全部元ネタになっているんだ」。そこへドナルドが現れ、ロサンゼルスで一緒に音楽制作をやらないかと2人を誘う。そこから最終的に『Royalty』が完成した。3人はイブラと出会い、彼が事実上のアートディレクターとなった。そしてファム。彼はグループの戦略面を担当することとなった。



「ちょうどMMG(メイバック・ミュージック・グループ)やYoung Moneysが出てきたころだった。この手の集団が流行っててさ」とスワンク。「俺たちも名前が必要だという話になって、それでRoyaltyになったんだ」



自称ロイヤルファミリー(=Royalty)の彼らは、大衆にウケる作品を作り出す。それが巨額の金を生む。それが今度は不安を掻き立てる。おそらく彼らが感じている不安とは、アメリカにいるという単純な事実。それも、資本主義や黒人主義の共存が問われる時代にアメリカにいるという不安。これは彼ら代表作に一貫して見られるテーマだ。『アトランタ』しかり、『Awaken, My Love!』しかり、「ディス・イズ・アメリカ」しかり、映画『Guava Island(原題)』しかり。







「Royaltyのメンバーとして俺たちがよく話している話題だ」とステファンは言う。「ニプシー・ハッスルとか大勢の人たちにとって、これがアメリカの資本主義なんだと思う。年月が経つにつれ、人々は取り残されてしまった。でも同時に、そこには自分を高める力もある。使い方さえ心得ていればね。資本主義とか、資本主義と黒人の関係ということが俺たちには興味深いんだ」



「結局アメリカン・ドリームとは何か。こんなこと誰も教えてくれないし、後々になってようやくわかることだけど、全員がアメリカン・ドリームを実現することはできないんだよ」とスワンクは言う。「誰かリッチになる奴が出てくれば、別の誰かが貧乏にならざるを得ない。仕方ないけど、それが現実さ」



2012年以来グループは確固たる地位を築いたものの、仕事は流動的なままだ。誰がリーダーとははっきり決まっていないが、たいていファムがグループ全体の意思決定や経営戦略(うまい言葉が見つからないのでこう表現するしかないが)の語り役を買って出る。「各々の個性やスキルセットを理解」して、そうした強みをより大きなものに「変換」しようとしているのだ、と言う彼の言葉の端々には、「消費、誠実性、アンチブーム、覚醒」といったキーワードが散りばめられている。





チームメンバーの各役割は?



他のメンバーはなんとなく自分たちの役割を区別している。スワンクは自称「チームの要」、イブラは「クリエイティヴ・プロデューサー」、ステファンはさしずめユーティリティ・プレイヤーといったところ。3人はグローヴァーを先頭に、各自の裁量でプロデューサーや脚本家を担当してきた。チャド・テイラーは2010年初期、ドナルドのツアーマネージャーを務めていたことから、グループの「物流・運営」を取り仕切る。2013年にはファムとともにマネージメント会社Wolf & Rothsteinを立ち上げた。マイルス・コンスタンティンはRoyaltyのテクニカル・ディレクターとしてグループをまとめる。2012年にグループに加入する以前は、チャイルディッシュ・ガンビーノのファンブログを運営していたが、2013年の『Because The Internet』公開中にWEBサイトがクラッシュした際に、彼が大学のルームメイトの助けを借りて修理を申し出た。運良く手にした仕事を生涯の生業とした彼は、今では技術面での業務提携や、様々なプロジェクトごとに開発チームを束ねている。



常に稼働し続けるRoyaltyだが、毎年1回全員が顔を揃えて今後のプランを話し合う。そうした会合の合間に、Slackでもコミュニケーションを欠かさない。チャドがふと第1回サミットの話題にふれる。あれはドナルドが『Because The Internet』を完成させ、次は『Awaken, My Love!』でGlassnote Recordsとの契約義務を終了しようとしていた時期だった。



「1週間みんなでリオデジャネイロに滞在したんだ。でかい家を借りて、毎日全員でブレストしたっけな」とチャドは振り返る。「ホワイトボードを部屋中に立てて、図だとかタイムラインだとか描いてはしゃべって。1週間の滞在が終わるころには、18カ月、24カ月分の予定が出来上がってた。ちょうど『アトランタ』と『Awaken, My Love!』の製作に取り掛かっていたころだね」







Photo by Sam Trotter for Rolling Stone



「各自が築き上げた帝国やメディアに戻っていく時は、『そうだ、こいつ、あいつらのライブの後あれをやりたがってたな』という感じ」とイブラが説明する。「たぶん、俺たちにはこういうやり方が合ってるんだろうな。手間はかかるけどね。ひたすらコミュニケーションを取って、自分たちの目指すところがうまく重なるところを見つけるんだ」



やがてRoyaltyのメンバーは自然と散り散りになった。成功と野望、過密スケジュールの代償。だが、家族的な雰囲気が薄れることはない。イブラはヒロ・ムライ(『アトランタ』『バリー』「This Is America」の監督)と今後の監督作品について話し合っている。彼自身もSpotify主催のイベントRapCaviar Pantheonでは、顧問として同社のクリエイティヴ部門を担当していた。ステファンとスワンクは、レブロン・ジェイムズがプロデュースする映画『ハウス・パーティ』のリメイク版に取り掛かっている。さらにスワンクは、マイク・ジャッジ(『Silicon Valley』『キング・オブ・ザ・ヒル』『リストラ・マン』)とともにHBO向けのドラマを企画中だ。誰もがサイドビジネスを抱えていて、グローヴァーの爆発的ヒットの後はメンバー全員が息つく暇もない。





全員が立ち戻る大事な原点



彼らが立ち戻る原点はただひとつ、『アトランタ』だ。全員が力を結集させたこの作品は、黒人向きに作られていない社会で、黒人として成功したという(ほぼ)共通の体験を下敷きにしている。最後の2シーズンでアーンとダリウス、アルフレッドの物語は、3人の冒険の最悪な状況を物語っていた。スワンクがちらりと仄めかしたところでは、第3シーズンから自分たちの成功体験を織り交ぜていくという。そして、課税区分のランクが上がっても癒えることのない恐怖感も。







「この10年間、俺の人生で起きた出来事はまだドラマには盛り込んでいないんだ」と本人。「成り行き任せとは言いたくないけど、基本的には方向性は全部ちゃんと心得ているよ。現時点では俺たちの人生と似ているっていうだけさ。とくにドナルドが想像以上にビッグになったことで、物語はどんどん面白くなってきたね。最初は誰も見向きもしなかったけど、今じゃいろんな人がゲスト出演している。音楽活動の成功と『アトランタ』のおかげで、両方の業界から有名人が集まってくるようになった。そのうちイッサ・レイも出演するかもな」



ここでスワンクは、自らの立ち位置をジェイ・Zになぞらえて、無限の富と名声に伴う孤独を語った。



「結局のところ、誰もが奴を世界一幸せな男だと思っている。きっとそうなんだろうが、だけど奴にもつらいことがあるんだ。誰も理解できないような、つらい思いを耐え忍んでいるのさ」とスワンク。「サクセスストーリーを描くことにビビっちゃいないよ。だってほとんどの場合、みんなが楽しめるように面白おかしくしなきゃいけないし、誰だって嫌な話はごめんだろ。人々は、実際に何が起きているかを知りたがる。そういう話を俺たちは提供してやる。まぁ、自分もいくらか楽しんでるけどね。新鮮だよ」



ファム、そしてRoyaltyの他のメンバーも、沈黙しながら作業に徹している。7年前、彼らは「連帯責任の掟」を作り、各々がさまざまな業界をまたにかけ、独自の路線を切り開いた。そして今、ファムは再び沈黙に浸ろうとしている。



「無駄話は少なめに、仕事はちょっと多めに、が俺たちのやり方」と彼は言う。「この先が楽しみだね、それに尽きるよ。今こうして君たちの取材を受けているのに申し訳ないけどね。言わぬが花というやつさ」