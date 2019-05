人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版第6話「鷹梁ミナト 心は大っきな太平洋」が、テレビ東京ほかで20日深夜から順次放送される。

エーデルローズの食堂で、いつもみんなに食事を振る舞う鷹梁ミナトが、急に実家に帰ることになる。民宿を営む母親が負傷し、長男のミナトがしばらく兄弟たちの面倒をみることになったのだ。エーデルローズの面々は、ミナトの不在でありがたさを身にしみて感じる。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。