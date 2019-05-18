明治安田生命J1リーグ第12節が各地で行われた [写真]=Getty Images

　明治安田生命J1リーグ第12節が17日から18日にかけて各地で行われた。

　4位川崎フロンターレと2位名古屋グランパスの上位対決は、互いにFWの高さを活かした攻撃から1点ずつを奪ったが勝ち越せずに1－1の痛み分け。一方で首位のFC東京は久保建英の2試合連続ゴールなどで北海道コンサドーレ札幌を2－0で下し、2位との勝ち点差を「6」に広げた。

　最下位サガン鳥栖は相手のオウンゴールで得たリードを守り切って、監督交代後2連勝。勝ち点「3」を積み上げて最下位からの脱出を果たしている。ガンバ大阪とセレッソ大阪の“大阪ダービー”は倉田秋の決勝ゴールでG大阪が勝利し、降格圏を脱出した。

　今節の結果と順位表は以下の通り。

■J1第12節全結果

川崎フロンターレ　1ー1　名古屋グランパス
サンフレッチェ広島　0－1　サガン鳥栖
浦和レッズ　2－3　湘南ベルマーレ
FC東京　2－0　北海道コンサドーレ札幌
横浜F・マリノス　4－1　ヴィッセル神戸
ジュビロ磐田　2－0　ベガルタ仙台
鹿島アントラーズ　5－0　松本山雅FC
大分トリニータ　1－1　清水エスパルス
ガンバ大阪　1ー0　セレッソ大阪

■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点30／得失点差＋13）
2位 名古屋（勝ち点24／得失点差＋13）
3位 大分（勝ち点24／得失点差＋8）
4位 川崎（勝ち点23／得失点差＋11）
5位 鹿島（勝ち点23／得失点差＋10）
6位 横浜FM（勝ち点21／得失点差＋2）
7位 札幌（勝ち点19／得失点差0）
8位 広島（勝ち点17／得失点差＋3）
9位 湘南（勝ち点17／得失点差＋1）
10位 浦和（勝ち点17／得失点差－3）
11位 C大阪（勝ち点14／得失点差＋1）
12位 磐田（勝ち点12／得失点差－1）
13位 松本（勝ち点12／得失点差－10）
14位 G大阪（勝ち点11／得失点差－6）
15位 神戸（勝ち点10／得失点差－7）
16位 仙台（勝ち点10／得失点差－8）
17位 鳥栖（勝ち点10／得失点差－12）
18位 清水（勝ち点9／得失点差－15）

■J1第13節対戦カード（25日、26日）
▼25日
14：00　札幌　vs　G大阪
14：00　清水　vs　仙台
15：00　C大阪　vs　FC東京

▼26日
13：00　横浜FM　vs　磐田
14：00　浦和　vs　広島
14：00　鳥栖　vs　鹿島
15：00　名古屋　vs　松本
15：00　神戸　vs　湘南
16：00　大分　vs　川崎