明治安田生命J1リーグ第12節が17日から18日にかけて各地で行われた。
4位川崎フロンターレと2位名古屋グランパスの上位対決は、互いにFWの高さを活かした攻撃から1点ずつを奪ったが勝ち越せずに1－1の痛み分け。一方で首位のFC東京は久保建英の2試合連続ゴールなどで北海道コンサドーレ札幌を2－0で下し、2位との勝ち点差を「6」に広げた。
最下位サガン鳥栖は相手のオウンゴールで得たリードを守り切って、監督交代後2連勝。勝ち点「3」を積み上げて最下位からの脱出を果たしている。ガンバ大阪とセレッソ大阪の“大阪ダービー”は倉田秋の決勝ゴールでG大阪が勝利し、降格圏を脱出した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J1第12節全結果
川崎フロンターレ 1ー1 名古屋グランパス
サンフレッチェ広島 0－1 サガン鳥栖
浦和レッズ 2－3 湘南ベルマーレ
FC東京 2－0 北海道コンサドーレ札幌
横浜F・マリノス 4－1 ヴィッセル神戸
ジュビロ磐田 2－0 ベガルタ仙台
鹿島アントラーズ 5－0 松本山雅FC
大分トリニータ 1－1 清水エスパルス
ガンバ大阪 1ー0 セレッソ大阪
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点30／得失点差＋13）
2位 名古屋（勝ち点24／得失点差＋13）
3位 大分（勝ち点24／得失点差＋8）
4位 川崎（勝ち点23／得失点差＋11）
5位 鹿島（勝ち点23／得失点差＋10）
6位 横浜FM（勝ち点21／得失点差＋2）
7位 札幌（勝ち点19／得失点差0）
8位 広島（勝ち点17／得失点差＋3）
9位 湘南（勝ち点17／得失点差＋1）
10位 浦和（勝ち点17／得失点差－3）
11位 C大阪（勝ち点14／得失点差＋1）
12位 磐田（勝ち点12／得失点差－1）
13位 松本（勝ち点12／得失点差－10）
14位 G大阪（勝ち点11／得失点差－6）
15位 神戸（勝ち点10／得失点差－7）
16位 仙台（勝ち点10／得失点差－8）
17位 鳥栖（勝ち点10／得失点差－12）
18位 清水（勝ち点9／得失点差－15）
■J1第13節対戦カード（25日、26日）
▼25日
14：00 札幌 vs G大阪
14：00 清水 vs 仙台
15：00 C大阪 vs FC東京
▼26日
13：00 横浜FM vs 磐田
14：00 浦和 vs 広島
14：00 鳥栖 vs 鹿島
15：00 名古屋 vs 松本
15：00 神戸 vs 湘南
16：00 大分 vs 川崎