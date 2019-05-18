マキシマム ザ ホルモンが6月に行うツアー「これからの麺カタコッテリのTOURをしよう＜SEASON1＞」の競演者が発表された。
ツアー初日の東京・八王子Match Vox公演にはMAN WITH A MISSION、東京・Zepp DiverCity TOKYO公演にはヤバイTシャツ屋さん、大阪・Zepp OSAKA Bayside公演にはGOOD4NOTHING、東京・新木場STUDIO COAST公演にはBiSH、愛知・Zepp Nagoya公演にはcoldrainが出演することが決定。マキシマム ザ ホルモンのオフィシャルサイトでは、チケットの抽選販売の予約を明日5月19日10:00から5月20日23:59まで受け付ける。
マキシマム ザ ホルモン「これからの麺カタコッテリのTOURをしよう＜SEASON1＞」
2019年6月1日（土）東京都 八王子Match Vox
＜出演者＞
マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION
2019年6月5日（水）東京都 Zepp DiverCity TOKYO
＜出演者＞
マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん
2019年6月13日（木）大阪府 Zepp OSAKA Bayside
＜出演者＞
マキシマム ザ ホルモン / GOOD4NOTHING
2019年6月19日（水）東京都 新木場STUDIO COAST
＜出演者＞
マキシマム ザ ホルモン / BiSH
2019年6月25日（火）愛知県 Zepp Nagoya
＜出演者＞
マキシマム ザ ホルモン / coldrain