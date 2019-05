5年ぶりのニューアルバムから最新曲を披露！ Curly Giraffeのスペシャルライブ

“ライブ音楽とビールが生み出すゆたかなひととき”をテーマに、あなたのすぐそばで素敵なアーティストたちが生ライブで生きた音楽を届けるTOKYO FMの番組「KIRIN BEER “Good Luck”LIVE」。5月11日(土)の放送には、シンガーソングライターのCurly Giraffe(カーリー・ジラフ)さんが登場しました。Curly Giraffeさんは、ロッテンハッツやGREAT3などのバンドでベーシストとして活動したのち、2005年にシンガーソングライターとしてソロデビュー。サーフミュージックやAORなどに直結する、爽快感あふれる都会的なポップスが持ち味です。今年4月には、約5年ぶり7枚目となるニューアルバム『a taste of dream』をリリースしています。そんなCurly Giraffeさんは、MCの小籔千豊と同じ身長で188cmあるとか。MCの小籔がCurly Giraffeという名前の由来を尋ねると、「“Giraffe”って“キリン”じゃないですか。ある日テレビを見ていたら、キリンの赤ちゃんの出産シーンをやっていて。キリンの赤ちゃんって188cmくらいあるんですって。僕と身長が一緒なんだって思って。それで、“キリン”って付けるのがいいなって思ったんです」と語ります。この日のライブは、全曲アコースティックギターによる弾き語り。まずは、2009年のアルバム『New Order』収録の「Run Run Run」からスタートします。アコギの力強いカッティングとともに、ややしゃがれたブルージーな声で英語詞を歌っていきます。続いて、2006年のファーストアルバム『Curly Giraffe』から「Water On」を披露。穏やかなメロディーを、味わい深いボーカルでやさしく歌い上げます。次の「Fake Engagement Ring」は、フォークタッチのルーツミュージック直系の曲。ハミングが心地よく響きます。ここでMC。「次は、新しいアルバム『a taste of dream』から1曲披露しようと思います」と言い、ニューアルバムのタイトル曲「a taste of dream」を弾き語りで初披露。この日、初となる日本語歌詞の曲です。ダンディーな低音ボイスの魅力が、いっそう強調され、うっとりさせられます。後半に入ると「久々にやる曲です」と言って「Reach You」を披露。繊細なアコギと歌声で聴かせます。続いての曲は、最新アルバムから、こちらも初披露の「youth」。ファンキーなギターカッティングに乗せて軽やかに歌い上げます。今の季節にぴったりの爽快なメロディーが印象的です。この曲は、アメリカ・ロサンゼルスでMV撮影をおこなったとか。スマートフォンを使って、Curlyさん1人で撮影したと明かしました。いよいよラスト2曲。「seize and howl」は、アッパーにたたみかけていく曲で、観客も手拍子で加わって盛り上がっていきます。ラスト は、明るく爽やかなメロディーの「96708」。会場からは再び手拍子が沸き起こり、アットホームなムードに包まれてライブは終了。ベスト的な選曲で、Curlyさんのナチュラルで洗練された魅力を存分に示したライブとなりました。次回5月18日(土)の放送は、話題の3ピースガールズバンド・the peggies(ザ・ペギーズ)が登場。お楽しみに!<番組概要>番組名:KIRIN BEER“Good Luck”LIVE放送日時:毎週土曜16:00~16:55MC:小籔千豊番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/live/