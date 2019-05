ロックの歴史を彩った名器が集結、メトロポリタン美術館企画展の一部を紹介

今年4月から米ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されている企画展『Play It Loud: Instruments of Rock & Roll(プレイ・イット・ラウド:ロックンロールの楽器展)』。60年のロックの歴史を彩った名器が一同に介している話題の本展覧会、現地に見に行けない日本の読者のためにその一部を紹介する。



ニューヨークのメトロポリタン美術館は、圧倒的な歴史的アート作品が集まる場所だが、今年4月8日からは、今までと異なるタイプの作品が展示されている。『Play It Loud: Instruments of Rock & Roll(プレイ・イット・ラウド:ロックンロールの楽器展)』には、ここ約60年のロック史に残る数々のギター、打楽器、キーボード、アンプ、そしてポスターまで、象徴的なものからあまり知られていないものまで集められている。ここでその一部を紹介する。



1. KISS ポール・スタンレーの割れた鏡のアイスマン・ギター



Courtesy of The Victoria and Albert Museum



ステージでの小道具を敬遠するタイプではないKISSのポール・スタンレーはミラーボールのようにステージの照明を反射する「ピックアップのところを強打したような鏡張りのギター」のアイデアを持っていた。アイバニーズ・ギターのジェフ・ハッセルバーガーがその任務を引き受け、手作りで鏡の破片を散りばめた。このギターは1970年代後期に使用されていたが1996-97年のキッスの4人のリユニオン・ツアーでも再び使用された。





2. ジェリー・リー・ルイスの金色の小型グランドピアノ



Courtesy of the Metropolitan Museum of Art



ステージ上のジェリー・リー・ルイスは時にピアノの上でジャンプするような、伝説になるほどの激しいミュージシャンであった。しかし、ルイスは家ではより繊細なモデルを好んだ。この1955年製の金色に塗られたピアノは1957年から2017年までの間、ルイスの自宅用として使われていた。



3. レイ・マンザレクの電子オルガン、ヴォックス・コンチネンタル





Courtesy of the Rock & Roll Hall of Fame



1964-65年頃に作られレイ・マンザレクが所有したこの40ポンド(約18kg)の”コンボオルガン” ヴォックス・コンチネンタルはザ・ドアーズのサウンドに不可欠なものであった。一般的なキーボードとは異なり、マンザレクは白と黒の鍵盤の色を逆にした。





4. セイント・ヴィンセントの『マスエデュケーション』エディション・エレキ・ギター



Courtesy of St. Vincent



この楽器展において最も新しい展示楽器の1つ、セイント・ヴィンセントのシグネイチャー・ギター”St. Vincent HHH『マスエデュケーション』スペシャル・エディション・ギター”は2017年に作られた。アニー・クラークの視覚的な好みを考えると彼女が際立った色使いのギターを所有しているのも驚くべきことではない。アーニーボール・ミュージックマンが作製したこのモデルはそういった彼女のアプローチを具現化したものである。



5. ジェリー・ガルシアの「ウルフ」エレキ・ギター



Courtesy of Guernseys, New York



ギターの限界を超えるためにジェリー・ガルシアは1972年にギター職人のダグ・アーウィンにこの「ウルフ」ギターの製作を依頼した。キルテッド・メイプルとフレイム・メイプルで作られたこのギターは1973年から1979年までのガルシアのメイン使用のギターとなった。「ウルフ」はガルシアにとってMIDIを扱える初めてのギターであり、このギターで他の楽器のような音を出すことが可能になった。





6. エディ・ヴァン・ヘイレンのフランケンシュタイン・ミニ





Courtesy of the Metropolitan Museum of Art



特に「暗闇の爆撃」で目立っていたエディ・ヴァン・ヘイレンのハンドメイド・ギターのオリジナル版にはフェンダー型のボディにギブソン・ギターのネックとピックアップが使われていた。当初の1975年には白くスプレーでペイントされていたが4年後、赤のシュウィンのバイクの色にペイントし直された。1983年まで使われていた。



7. ジミ・ヘンドリックスの「ラブ・ドロップス」フライングV



Courtesy of Rock & Roll Hall of Fame



1967年から1969年にかけてのジミ・ヘンドリックスのメイン・ギターの1本であるこのギブソンのギターは『エレクトリック・レディランド』で、特に「見張塔からずっと」のソロ・パートで使われているものとして知られているものである。ヘンドリックスはマニキュア液を使って自分でこのギターをペイントした。





8. アクリル樹脂で固めたピート・タウンゼントの大破したギブソンSGスペシャル





Courtesy of the Metropolitan Museum of Art



1973年、アニー・リーボヴィッツとのローリングストーン誌の写真撮影中、ピート・タウンゼントはイギリスのイーリング・アート・カレッジで「自己破壊的芸術」を学んだ日々に立ち戻り、「ギターを破壊するための17のステップ」の記事の一部としてギブソンのギターを大破させたのである。その残骸から作られたこの立体アート作品は何十年もの間ローリングストーン誌の社内に展示されていた。



9. クラレンス・クレモンズのマークVIアルト・サックス



Courtesy of the Rock & Roll Hall of Fame



クラレンス・クレモンズの10を超える管楽器のコレクションのうちの1つであるこのマークVIアルト・サックスは1967年製のものである。クレモンズはこのサックスをEストリート・バンドのライブや『明日なき暴走』の「涙のサンダーロード」や「ジャングルランド」などのソロで使っていた。このサックスは彼の死後、Eストリート・バンドに加入した甥のジェイク・クレモンズによって寄贈された。





10. スティーヴ・ミラーの独特なベース



Courtesy of Steve Miller



楽器の熱心なコレクター、愛好家であるスティーヴ・ミラーは、この楽器展が説明するところの「木製の楽器に起こる歪みを避けるため」に、軽量なアルミ・チューブ製フレームのベースを考え出した。そうしてできたのがこの1995年製のF4Bベースである。ペグヘッドがないのに注目してほしい。



11. エルヴィス・プレスリーのD-18アコースティック・ギター



Courtesy of Jules Frazier



1942年製のこのマーティンD-18はエルヴィス・プレスリーが1955年にサム・フィリップスとサン・レコードの下で初期のレコードをレコーディングした時に使用したものである。今は”S”が剥がれ落ちてしまっているが、誰が見ても所有者がわかるようにプレスリーは(名前の)文字のステッカーを貼り付けていた。