ブラジルサッカー連盟（CBF）は17日、6月に開幕する地元開催のコパ・アメリカに向けて登録メンバー23名を発表した。
3月の代表ウィークを負傷欠場したネイマールや、ひざの負傷から復帰間近のフェルナンジーニョがメンバーに復帰。3月に追加招集で代表デビューを飾ったアヤックスのダヴィド・ネレスも引き続き選ばれている。
ブラジルはグループステージで6月14日にボリビア代表と、同18日にベネズエラ代表と、同22日にペルー代表と対戦する。
ブラジル代表メンバー23名は以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
エデルソン（マンチェスター・C／イングランド）
カッシオ（コリンチャンス）
▼DF
ダニエウ・アウヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ファグネル（コリンチャンス）
フィリペ・ルイス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
アレックス・サンドロ（ユヴェントス／イタリア）
チアゴ・シウヴァ（パリ・サンジェルマン／フランス）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ミランダ（インテル／イタリア）
エデル・ミリトン（ポルト／ポルトガル）
▼MF
カゼミーロ（レアル・マドリード／スペイン）
フェルナンジーニョ（マンチェスター・C／イングランド）
アラン（ナポリ／イタリア）
ルーカス・パケタ（ミラン／イタリア）
フィリペ・コウチーニョ（バルセロナ／スペイン）
アルトゥール（バルセロナ／スペイン）
▼FW
ネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）
リチャーリソン（エヴァートン／イングランド）
ロベルト・フィルミーノ（リヴァプール／イングランド）
ガブリエウ・ジェズス（マンチェスター・C／イングランド）
ダヴィド・ネレス（アヤックス／オランダ）
エヴェルトン（グレミオ）