8月30日、31日、9月1日に山梨・山中湖交流プラザ きららで行われるスペースシャワーTV主催の野外フェス「SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2019」の出演アーティスト第3弾が発表された。

第3弾で追加されたのはASIAN KUNG-FU GENERATION、HY、きゃりーぱみゅぱみゅ、KREVA、Saucy Dog、SEKAI NO OWARI、Dizzy Sunfist、teto、TOTALFAT、Hump Back、THE BAWDIES、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFTYの計13組。各プレイガイドでは本日5月17日より27日までチケットの先行予約を受け付けている。

SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2019

2019年8月30日(金)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / きゃりーぱみゅぱみゅ / サカナクション / SHISHAMO / SUPER BEAVER / Dizzy Sunfist / teto / TRIPLE AXE / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY / and more



2019年8月31日(土)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

あいみょん / [ALEXANDROS] / クリープハイプ / KREVA / sumika / the telephones / Nulbarich / never young beach / Perfume / Hump Back / フレデリック / THE BAWDIES / and more



2019年9月1日(日)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / HY / Official髭男dism / King Gnu / Saucy Dog / SEKAI NO OWARI / 高橋優 / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / TOTALFAT / and more